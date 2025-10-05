Da li vam je energija na nuli u jesen 2025? Feng šui otkriva 5 loših pozicija u kući koje uzrokuju sukobe

Feng šui vam može pomoći da vratite ravnotežu i tlo pod nogama, samo treba da izbjegavate neke sektore ove jeseni.

Izvor: Shutterstock

Početkom jeseni ljudi često osjećaju gubitak energije - gube sposobnost koncentracije i aktivnosti, žale se na zdravlje i nemogućnost potpunog fokusa. Neki kažu da im se sve raspada, a neki se svađaju sa najbližima. A jedna stvar ih ujedinjuje: svi osjećaju gubitak energije.

Iz perspektive feng šuija, svaki mjesec kombinuje nekoliko različitih energija koje utiču na različite aspekte života i aktivnosti. Postoji pet osnovnih elemenata koji mijenjaju svoju snagu u zavisnosti od godišnjeg doba: drvo, vatra, zemlja, metal i voda.

U prvim danima jeseni 2025. dominantne energije su metal i drvo - a te suprotstavljene energije se sudaraju i uzrokuju razne probleme. To se osjeća kao unutrašnji sukob između želje za produktivnošću i nemogućnosti fokusiranja. Javlja se osjećaj gubitka energije i neizvjesnosti. Interakcija ove dvije energije dovodi do smanjene efikasnosti i može prouzrokovati:

emocionalni stres koji dovodi do sukoba

teškoće u donošenju odluka u različitim oblastima života

smanjena pažnja

osjećaj da su svi napori bili uzaludni.

Kako da uredite svoj prostor imajući na umu feng šui da biste sebi pomogli ove jeseni? Evo ovako:

Izvor: Shutterstock

Živjeti u 3 povoljna sektora

Južni sektor za zarađivanje novca - ako tražite posao ili želite da povećate svoje prihode, iskoristite energiju južnog sektora tako što ćete tamo premjestiti svoj radni prostor ili provoditi više vremena u južnom dijelu svog doma.

- ako tražite posao ili želite da povećate svoje prihode, iskoristite energiju južnog sektora tako što ćete tamo premjestiti svoj radni prostor ili provoditi više vremena u južnom dijelu svog doma. Zapad - status i priznanje: za one koji žele da unaprijede svoju karijeru, ugled i profesionalnu vidljivost, zapadni sektor će biti posebno koristan. U jesen je to sektor karijerista i radoholičara, a da biste ga aktivirali, premjestite radni sto ili krevet u zapadni dio kuće.

za one koji žele da unaprijede svoju karijeru, ugled i profesionalnu vidljivost, zapadni sektor će biti posebno koristan. U jesen je to sektor karijerista i radoholičara, a da biste ga aktivirali, premjestite radni sto ili krevet u zapadni dio kuće. Sjever - nove mogućnosti i rizici: sjever pomaže da izađete iz rutine, pokrenete nov projekat ili prekvalifikaciju.

Ovo je 5 nepovoljnih sektora

Istok - stagnacija

Iako je istočni sektor generalno povoljan, najbolje ga je izbjegavati u jesen.

Ako spavate u ovom sektoru ili su vam ulazna vrata na istoku - održavajte disciplinu, provjerite zdravlje, uradite osnovne testove i ne budite lenji.

Sjeverozapad - velika vjerovatnoća gubitaka

Ako su vrata vaše sobe, kuće ili stana u severozapadnom sektoru, ili tu radite i spavate, budite na oprezu. Izbjegavajte finansijske rizike, ne uzimajte kredite i ne pozajmljujte novac. Pokušajte da ostanete što mirniji i izbjegavajte rizične poduhvate.

Izvor: Shutterstock

Jugoistok - zamka i izdaja

Generalno, jugoistok je jedan od najpovoljnijih sektora za cijelu godinu, ali ne u jesen. Može izgledati kao da sve ide dobro, posebno u vezi sa novcem, a previše rasta može završiti neuspjehom. Ne prepuštajte se euforiji; kontrolišite svoje odluke i emocije.

Sjeveroistok - sektor rizika

Ovo je područje visokog rizika tokom cijele godine, a na jesen je posebno važno da izbjegavate putovanje u tom pravcu, pozajmice i sumnjive ugovore.

Jesen je izazovno doba, ali može i treba ga iskoristiti za ponovnu procjenu ciljeva i jačanje emocionalne i fizičke snage.