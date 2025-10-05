logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li vam je energija na nuli u jesen 2025? Feng šui otkriva 5 loših pozicija u kući koje uzrokuju sukobe

Da li vam je energija na nuli u jesen 2025? Feng šui otkriva 5 loših pozicija u kući koje uzrokuju sukobe

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Feng šui vam može pomoći da vratite ravnotežu i tlo pod nogama, samo treba da izbjegavate neke sektore ove jeseni.

feng šui uređenje doma u jesen Izvor: Shutterstock

Početkom jeseni ljudi često osjećaju gubitak energije - gube sposobnost koncentracije i aktivnosti, žale se na zdravlje i nemogućnost potpunog fokusa. Neki kažu da im se sve raspada, a neki se svađaju sa najbližima. A jedna stvar ih ujedinjuje: svi osjećaju gubitak energije.

Iz perspektive feng šuija, svaki mjesec kombinuje nekoliko različitih energija koje utiču na različite aspekte života i aktivnosti. Postoji pet osnovnih elemenata koji mijenjaju svoju snagu u zavisnosti od godišnjeg doba: drvo, vatra, zemlja, metal i voda.

Pročitajte još

U prvim danima jeseni 2025. dominantne energije su metal i drvo - a te suprotstavljene energije se sudaraju i uzrokuju razne probleme. To se osjeća kao unutrašnji sukob između želje za produktivnošću i nemogućnosti fokusiranja. Javlja se osjećaj gubitka energije i neizvjesnosti. Interakcija ove dvije energije dovodi do smanjene efikasnosti i može prouzrokovati:

  • emocionalni stres koji dovodi do sukoba
  • teškoće u donošenju odluka u različitim oblastima života
  • smanjena pažnja
  • osjećaj da su svi napori bili uzaludni.

Kako da uredite svoj prostor imajući na umu feng šui da biste sebi pomogli ove jeseni? Evo ovako:

Izvor: Shutterstock

Živjeti u 3 povoljna sektora

  • Južni sektor za zarađivanje novca - ako tražite posao ili želite da povećate svoje prihode, iskoristite energiju južnog sektora tako što ćete tamo premjestiti svoj radni prostor ili provoditi više vremena u južnom dijelu svog doma. 
  • Zapad - status i priznanje: za one koji žele da unaprijede svoju karijeru, ugled i profesionalnu vidljivost, zapadni sektor će biti posebno koristan. U jesen je to sektor karijerista i radoholičara, a da biste ga aktivirali, premjestite radni sto ili krevet u zapadni dio kuće.
  • Sjever - nove mogućnosti i rizici: sjever pomaže da izađete iz rutine, pokrenete nov projekat ili prekvalifikaciju. 

Ovo je 5 nepovoljnih sektora

Istok - stagnacija 

Iako je istočni sektor generalno povoljan, najbolje ga je izbjegavati u jesen.
Ako spavate u ovom sektoru ili su vam ulazna vrata na istoku - održavajte disciplinu, provjerite zdravlje, uradite osnovne testove i ne budite lenji.

Sjeverozapad - velika vjerovatnoća gubitaka

Ako su vrata vaše sobe, kuće ili stana u severozapadnom sektoru, ili tu radite i spavate, budite na oprezu. Izbjegavajte finansijske rizike, ne uzimajte kredite i ne pozajmljujte novac. Pokušajte da ostanete što mirniji i izbjegavajte rizične poduhvate. 

Izvor: Shutterstock

Jugoistok - zamka i izdaja

Generalno, jugoistok je jedan od najpovoljnijih sektora za cijelu godinu, ali ne u jesen. Može izgledati kao da sve ide dobro, posebno u vezi sa novcem, a previše rasta može završiti neuspjehom. Ne prepuštajte se euforiji; kontrolišite svoje odluke i emocije.

Sjeveroistok - sektor rizika

Ovo je područje visokog rizika tokom cijele godine, a na jesen je posebno važno da izbjegavate putovanje u tom pravcu, pozajmice i sumnjive ugovore. 

Jesen je izazovno doba, ali može i treba ga iskoristiti za ponovnu procjenu ciljeva i jačanje emocionalne i fizičke snage. 

Pročitajte još

Tagovi

feng šui uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA