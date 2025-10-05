logo
Mali stan od 44 kvadrata, odlično renoviran: Trik sa kupatilom pretvorio ga u svijetao i prostran dom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Uz pomoć kliznih vrata i draperija, mali stan od 44 kvadrata je postao mnogo komforniji.

renoviranj stana od 40 kvadrata, savjeti foto Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 44 kvadrata potpuno je renoviran kako bi se od skučenih prostorija i lošeg rasporeda dobio fleksibilan, otvoren prostor.

Originalni raspored imao je usko, loše osvijetljeno kupatilo postavljeno na sredini stana, koje je presjecalo mali prostor.

Da bi riješili problem, arhitekti su odlučili da povežu kuhinju, dnevni boravak, trpezariju i spavaću sobu u jedan svijetao, otvoren prostor, dok su manje korišćene zone – kupatilo, vešernicu i garderober – premjestili u tamniji dio stana, ka zadnjem dijelu.

Glavna intervencija bila je pomijeranje kupatila i njegovo postavljanje uz spoljni zid, dalje od prirodnog izvora svjetla. Tako su uspjeli da grupišu funkcionalne elemente – garderober, veš mašinu, plakare i ulazni dio – duž spoljašnjeg zida. Rezultat je da su glavni prostori za svakodnevni život smješteni uz izvore svjetlosti, pa djeluju otvoreno i slobodno.

Novi raspored stvara utisak mnogo većeg prostora. Stan se može prilagođavati potrebama – na primjer, zavjesa u dnevnoj sobi može da zatvori prostor i formira intimniju zonu. Zakrivljeni zid, obojen svijetlim tonovima, reflektuje svjetlost i daje dodatnu dinamiku enterijeru.

Bijelom bojom premazan zid od opeke stvara ulaznu zonu s jedne strane, a s druge vešernicu.

Kuhinja je sada smještena u sredinu stana, sa namještajem od kvalitetne bukove šperploče. Drveni pod postavljen dijagonalno povezuje sve zone u cjelinu. Kuhinja ima sve standardne uređaje – šporet, rernu, aspirator, kao i frižider i mašinu za sudove skriven iza frontova.

Spavaća soba je fleksibilna zahvaljujući kliznim vratima koja po potrebi odvajaju prostor za spavanje od kuhinje. Pored kreveta nalazi se kutak za čitanje, osvijetljen prirodnim svjetlom sa prozora. Još jedna zavjesa omogućava potpuno odvajanje spavaće sobe od ostatka stana.

Pametno postavljena klizna vrata u spavaćoj sobi daju mogućnost da se odvoji garderober ili kupatilo, u zavisnosti od trenutne potrebe.

Kupatilo, sada premješteno u zadnji dio stana, prostranije je i svjetlije. U njemu ima dovoljno mjesta za tuš kabinu, WC, bide i umivaonik. Pored toga, postoje dva ulaza – jedan iz vešernice i drugi direktno iz spavaće sobe, što čini prostor još funkcionalnijim.

Pogledajte stan u galeriji slika.

stan uređenje doma savjeti foto

