Mali stan od 43 kvadrata je bajka u bijelom: Kuhinja kao da je od mermera, a sve je mnogo jeftinije nego što izgleda

Sav u bijelom, ovaj mali stan od 43 kvadrata odiše mirom i elegancijom.

Izvor: Youtube / Natália Salla

Mali stan od 43 kvadrata je prava oaza mira i elegancije. Dizajniranje enterijera koji će sav biti u belom je bio veliki izazov, ali su arhitekte odgovorile na njega prelijepim projektom.

Već na samom ulazu, postaje jasno da ovo nije običan mali stan. Na obe strane su elegantne letvice rebrastih panela, s tim što su na lijevom zidu i mala klupa sa udobnim sedištem, skrivene police za cipele i kukice od medijapana za kapute. Nešto dalje su "trik" vratanca sa "push-and-pull" mehanizmom koja skrivaju kutiju sa osiguračima.

Kuhinja nastavlja priču o beloj eleganciji. Zidovi su obloženi mermernim pločicama, dodajući notu luksuza, a radne površine su od kvarca koji savršeno imitira čuveni karara mermer. Zašto kvarc? Jednostavno – da ne bi bilo problema s flekama! Dizajn je spoj estetike i praktičnosti.

Izvor: Youtube / Natália Salla

Tekstura radne površine podseća na luksuzni spa centar. Kako bi se razbio "hladni" ton bijele, gornji kuhinjski elementi su u boji svetlog drveta, pa daju dodatnu toplinu i blagi kontrast. Da bi se održala čista linija i estetski minimalistički izgled bez prekida na radnoj površini, dizajneri su smislili alternativu. Prekidač za LED traku iznad radne površine nalazi se unutar ormarića, a dve ugradne utičnice su postavljene na donju stranu, pa radna površina ostaje potpuno čista.

Ispod indukcijske ploče za kuvanje, nalazi se niz fioka – dokaz da i u maloj kuhinji sve ima svoje mjesto! Mašina za sudove je diskretno integrisana, a nasuprot njoj je rerna, smještena u centralni dio kuhinjskog "ostrva".

Izvor: Youtube / Never Too Small

Ono je i "zaleđina" za sofu presvučenu svjetlosivim plišem. Desno od njega je multifunkcionalni regal sa prostranom policom obloženom ogledalom. Tu se može smestiti radni kutak (home office), a lako se transformiše i u elegantan sto za šminkanje. Opremljen je nišama, ormarićima sa vratima i fiokama. Naročito su zanimljive ugrađene "toranj" utičnica omogućava jednostavno povezivanje uređaja na pultu, dok je "pass-through" otvor za kablove obezbeđen za utičnice koje se nalaze niže, ispod pulta.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Podovi celog stana su obloženi izuzetno svetlim, gotovo blistavo bijelim porcelanskim pločicama. Zid sa televizorom, međutim, donosi suptilan kontrast. Iako je TV panel u beloj boji, zid iza njega obložen je istim mermernim pločama kao i kuhinja, stvarajući elegantnu vezu između prostora. Minimalistička TV konzola je gotovo neprimetna. Dizajneri su se potrudili da je uvuku u zid za desetak centimetara, čime je dobijeno dragocenih 10 cm više prostora za cirkulaciju između sofe i TV komode. Svaki centimetar je iskorišćen maksimalno, a rezultat je elegantno uređen dnevni boravak sa pažljivo odabranim nameštajem i prelijepim pogledom sa prozora.

Kupatilo je dizajnirano kao "dva u jednom", sa umivaonikom i radnom površinom koji su izvan glavnog dijela sa WC šoljom i tušem – što je originalna dispozicija stana. I ovdje se ponavlja ista kvarcna radna površina kao u kuhinji.

Unutrašnjost tuš kabine obložena je istim mermernim pločama kao i zid u dnevnoj sobi i kuhinji, što doprinosi vizuelnoj povezanosti cijelog stana.

Izvor: Youtube / Natália Salla

U spavaćoj sobi, centralni dio zida iza kreveta obložen je mekim tapacirungom u bež tonovima, dok su bočni paneli drveni. Uz krevet je i veliki ugradni ormar sa dosta mjesta za stvari, ali i sa genijalnim policama za cipele koje se izvlače kao fioke.