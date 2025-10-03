Trendovi za uređenje kuhinje 2026: Jedan materijal dominira, a ove boje daju pravu eleganciju

Zaboravite na granit, mermer i neutralne boje. Evo koji materijal za kuhinjsku ploču će dominirati u 2026. ali i kako da suptilno unesete upečatljivu boju.

Izvor: Shutterstock

Nacionalno udruženje za kuhinje i kupatila je otkrilo koji materijali će oblikovati trendove kuhinja za 2026. godinu.

Oduvijek se govorilo da je kuhinja srce doma, a najnoviji izvještaj o trendovima to je i potvrdio. Zapravo, potvrdio je da naši kuhinjski prostori postaju veći i bolji nego ikad, igrajući još veću ulogu u ukupnim planovima dizajna naših domova. Izvještaj, koji se zasniva na anketi sprovedenoj među preko 600 stručnjaka iz dizajnerske industrije, predviđa koji će stilovi i karakteristike kuhinja biti najpopularniji u naredne tri godine.

Prelazni dizajn i dalje vlada kuhinjama

Prelazni dizajn – koji je u suštini samo mješavina tradicionalne i moderne dizajnerske estetike – nastaviće da vlada kao najpopularniji stil u kuhinjama širom planete. U anketi je 72% ispitanika glasalo za njega, dok je savremeni/moderni minimalizam bio na drugom mjestu sa 60%. Zanimljivo je da su tu estetike poput seoskog, vikendičkog i mediteranskog stila, bile daleko niže na listi, što ukazuje da njihov trend popularnosti slabi.

Neutralne i zemljane nijanse dominiraju, ali zelene i plave dobijaju na popularnosti

Koliko god voljeli boje realnost je da neutralne boje, poput smeđe, sive, crne i bele, i dalje dominiraju paletama boja u kuhinjama. Prema izvještaju, čak 96% ispitanika predviđa da će ove neutralne boje biti glavni izbor boja. Kada su pitani o specifičnim, neneutralnim bojama, stručnjaci iz industrije očekuju da će zelena(86%) i plava (78%) biti najviše rangirane među onima koji renoviraju svoje kuhinje. Takođe vjeruju da će vlasnici kuća izabrati da u svoje kuhinjske prostore utkaju upečatljivu boju na suptilnije načine, kao što su zidne ploče, tapete, kuhinjska ostrva i dekorativni dodaci.

Plava kuhinja sa zlatnim ručkama

Izvor: Shutterstock

Elegantni bijeli hrastov nameštaj

Bijeli hrast je posljednjih nekoliko godina čvrsto dominirao dizajnom kuhinja i ne čini se da će se to uskoro promijeniti, jer polovina ispitanika predviđa da će biti vodeći materijal za kuhinjske ormariće u naredne tri godine. Međutim, već postoji suptilni pomak ka tamnijim bojama, jer je orah zauzeo drugo mjesto na listi popularnih vrsta drveta sa 28%.

(Novosti)