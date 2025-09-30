Najljepša boja za stan koja donosi mir: Čim uđete u kuću sav stres ostaje iza vas

Izabrana najljepša boja za stan u 2026. godini

Izvor: Shutterstock

Nakon godina dominacije sterilnog minimalizma, enterijeri su se probudili - teksture, šare i smjeli tonovi vratili su toplinu u domove. Ako planirate krečenje, ovo je tekst za vas.

Prema stručnjacima za boje iz kompanije "Šervin-Vilijams", 2026. godina donosi povratak jednostavnosti — kroz jednu tihu, ali moćnu nijansu.

U saradnji sa brendom HGTV Home, kompanija je proglasila boju pijeska za boju godine. Ova nijansa bež boje ima zemljani karakter sa blagim žutim podtonom, i zamišljena je kao odgovor na sveopšti osjećaj spoljašnjeg haosa.

“Znam da je neobično da boja godine bude neutralna, ali osjećam da je upravo to prava boja za 2026,” kaže Sju Voden, direktorka marketinga boja.

U vremenu kada se dizajn kreće u svim pravcima, boja pijeska donosi tišinu, stabilnost i osjećaj osnove. “Ljudi traže utočište. Ova nijansa bež boje to pruža, ali na zanimljiv način,” objašnjava Sju.

Za razliku od klasičnih bijelih i bež tonova, boja pijeska donosi novu dimenziju neutralnosti - topliju, prisniju, ali dovoljno suptilnu da ne dominira prostorom. “Nismo pričali o khaki nijansama još od devedesetih. Za mene, ovo je svježe i pravo vrijeme da se ta boja vrati,” dodaje direktorka.

Ešli Benberi, menadžerka za marketing boja, ističe da je boja pijeska izabrana i zbog sve izraženije potrebe potrošača za trajnim rješenjima. “Ljudi žele boju koja traje, koja se uklapa uz sve. Boja pijeska je upravo ta temeljna boja,” kaže Benberi.

Može se koristiti kao osnovna boja u cijelom domu, ali i kao smirujući akcent uz zasićenije tonove. Njena fleksibilnost čini je idealnom za različite stilove — od modernog minimalizma do nostalgičnog retro šika.

Uz boju pijeska, Šervin-Vilijams je predstavio i kolekciju boja godine - paletu od deset nijansi koje zajedno stvaraju sofisticiranu, promišljenu harmoniju.

U kolekciji se nalaze:

Cordovan – duboka burgundi crvena

– duboka burgundi crvena Reddened Earth – nježna terakota

– nježna terakota Lemon Chiffon – puterastožuta

– puterastožuta Griffin – tamno braon sa sivim tonom

– tamno braon sa sivim tonom Still Water i Hazel – dvije hladne plave nijanse

i – dvije hladne plave nijanse Secret Garden – zemljano zelena

Benberi ističe da je namjera bila ključni motiv: “Ljudi žele boje koje unose mir, koje su promišljene i sofisticirane. Ova paleta to nudi.”

Izvor: Promo / HGTV Home by Sherwin-Williams

Nostalgija je takođe igrala važnu ulogu. “Vidimo kako se nostalgija vraća u razgovore. Ljudi žele boje koje su poznate, ali istovremeno podižu raspoloženje,” dodaje Benberi. Pogledajte u galeriji slika jedan divno okrečen mali stan, a pročitajte i koje su boje najgore za kuću.

(Mondo)