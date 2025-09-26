Sedam trikova da vaš mali stan izgleda prostranije

Stručni savjeti kako da mali stan izgleda veći – od boja i svjetla do izbora namještaja i rasporeda. Trikovi koji svaku prostoriju čine prostranijom i modernijom.

Izvor: Shutterctock

U urbanim stanovima i manjim prostorima, svaki kvadrat je dragocjen. Dobra vijest je da uz nekoliko pametnih dizajnerskih trikova možete učiniti da vaš stan izgleda prostranije, svjetlije i udobnije – bez skupih renovacija. Donosimo stručne savjete kako da mali prostor zablista.

Boje koje šire prostor

Svijetle nijanse poput bijele, bež ili pastelno sive reflektuju svjetlost i čine zidove “udaljenijim”. Ako koristite monohromatske sheme (nijanse iste boje), prostor izgleda ujednačenije i vizuelno veći.

Svjetlost i ogledala

Prirodna svjetlost je ključ. Koristite prozore i lagane zavjese, a ogledala postavite nasuprot prozora kako bi reflektovala svjetlost i stvorila osjećaj dvostruke širine. Višeslojna rasvjeta (plafonske lampe, zidne i podne) uklanja sjene i otvara prostor.

Izvor: Shutterctock

Namještaj s funkcijom

Birajte komade koji imaju više namjena – sto sa skrivenim spremištem, krevet s ladicama ili stolice koje se mogu slagati. Prozračni materijali poput stakla i akrila “nestaju” u prostoru, dok namještaj s nogicama ostavlja dojam većeg prostora.

Pametan raspored

Ne gurajte sav namještaj uza zid. Pomjerite kauč ili fotelju nekoliko centimetara naprijed – dobićete osjećaj dubine. Ostavite jasne linije pogleda i ne blokirajte prolaze.

Minimalizam i skriveno spremište

Što je manje stvari na površinama, prostor djeluje urednije i veće. Ugradne police, ladice ispod kreveta i viseće jedinice oslobađaju pod i daju osjećaj prostranosti.

Izvor: Shutterctock

Teksture i uzorci

Vertikalne pruge vizuelno “podižu” plafon, a horizontalne šire prostor. Sitni uzorci su pogodniji od velikih i prenatrpanih motiva. Kombinujte različite teksture (glatko + mekano + sjajno) kako bi prostor bio zanimljiv, ali ne prenatrpan.

Izvor: Shutterctock

Vertikalni akcenti

Viseće zavjese od plafona do poda, visoke police i lampe usmjerene prema gore naglašavaju visinu. Svjetliji plafon u odnosu na zidove stvara dodatnu iluziju prostora.

Mali stanovi ne moraju djelovati tijesno. Uz pravilan izbor boja, namještaja, svjetla i rasporeda, čak i najmanja prostorija može izgledati veće, funkcionalnije i udobnije.

(MONDO)