logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da kuhinja uvijek miriše svježe: Profesionalci otkrivaju trikove koje morate probati

Kako da kuhinja uvijek miriše svježe: Profesionalci otkrivaju trikove koje morate probati

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Kuhinjski mirisi mogu u sekundi promijeniti utisak o prostoru. Saznajte jednostavne trikove kako da vaša kuhinja uvijek miriše svježe, baš kao u restoranima.

Kako da kuhinja uvijek miriše svježe Izvor: Krakenimages.com/Shutterstock

Kuhinju uvijek možete održati svježom tako što ćete redovno čistiti površine, pravilno odlagati hranu, koristiti prirodne osvježivače poput limuna i cimeta, provjetravati prostor i redovno prati krpe i sunđere.

Ove profesionalne navike mogu odmah poboljšati atmosferu u vašoj kuhinji i učiniti da svaki ulazak u prostor bude prijatan.

1. Redovno čišćenje površina i odvoda

Profesionalni kuvari znaju da čistoća utiče na miris prostora. Površine, sudopera i radne ploče treba brisati svaki dan, dok odvod treba čistiti bar jednom nedeljno prirodnim sredstvima – na primjer mešavinom sode bikarbone i sirćeta.

2. Pravilno odlaganje hrane

Otvorene kutije, voće ili povrće koje je počelo da se kvari mogu brzo stvoriti neprijatan miris. Profesionalci koriste hermetički zatvorene posude i redovno provjeravaju sadržaj frižidera i ormarića.

Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Prirodni osvježivači prostora

Limun, pomorandža, svježe začinsko bilje ili cimet u vodi mogu postati savršeni prirodni osvježivači. Dovoljno je da ih stavite u mali lončić na ringlu da lagano krčka – kuhinja će mirisati prijatno i prirodno.

4. Prostor za vazduh i ventilacija

Profesionalne kuhinje imaju jake aspiratore i prozračnu ventilaciju. Kod kuće dovoljno je redovno provjetravati prostor i koristiti aspirator dok kuvate, kako bi se mirisi pravilno rasporedili i neutralisali.

Izvor: brizmaker/Shutterstock

5. Male svakodnevne navike

  • Očistite posuđe odmah nakon korišćenja.
  • Bacajte otpatke iz kuhinje prije nego što počnu da smetaju.
  • Redovno perite kuhinjske krpe i sunđere – oni upijaju mirise.

(MONDO/Stvar ukusa

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuhinja miris uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA