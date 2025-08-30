Zavirite u kuhinju Demi Mur, o jednom detalju svi pričaju

Inspiracija za kuhinju u domu slavne glumice Demi Mur.

Zaboravite beskrajne nijanse bijele i sive – prirodna boja drveta osvaja moderne enterijere, a kuhinja Demi Mur najbolji je dokaz zašto ovaj stil nikada ne izlazi iz mode.

Holivudska zvijezda odlučila se za elemente u prirodnoj boji drveta koji se protežu sve do plafona, čime se maksimalno koristi prostor i naglašava osjećaj prostranosti.

Minimalističke ručke dodatno ističu jednostavnu eleganciju, dok tekstura drveta unosi toplinu i autentičnost. Upravo ta sirova, prirodna estetika daje prostoru osjećaj bezvremenosti koji nijedna farba ne može da zamijeni.

Prirodna boja drveta u kuhinji pokazala se kao pravi klasik – riječ je o rješenju koje ne podliježe prolaznim trendovima i jednako atraktivno izgleda i poslije nekoliko godina. Fotografije enterijera Demi Mur iz 2021. godine i danas, 2025. godine, izgledaju podjednako savremeno, što samo potvrđuje dugovječnost ovog izbora.

"Prirodni drveni elementi daju toplinu koju rijetko koji materijal može da zamijeni. Oni unose prirodni duh u dom i stvaraju osjećaj udobnosti i autentičnosti“, objašnjava Nejtan Kingsberi, kreativni direktor studija "Nathan Kingsbury Design".

Sve prisutniji trend biofilnog dizajna upravo promoviše ovakva rješenja – povratak prirodnim materijalima i nijansama koje stvaraju balans i mir u enterijeru. Prirodna boja drveta uklapa se i sa drugim materijalima, od metala do šarenih pločica, a zahvaljujući svojoj neutralnosti i toplini, savršeno naglašava individualni stil vlasnika.

Zato ne čudi što sve više slavnih bira baš ovaj pravac. Prirodna boja drveta u kuhinji postaje sinonim za bezvremensku eleganciju i praktičnost – odluka koja donosi trajnu ljepotu i sklad u domu. Pogledajte i jedan mali stan sa atraktivnim rješenjima u galeriji slika.

Pitanja i odgovori - Najčešća pitanja o kuhinjama u prirodnoj boji drveta

Da li kuhinja u boji drveta djeluje zastarejlo?

Ne. Prirodna boja drveta smatra se bezvremenskom i uklapa se i u moderan i u klasičan stil. Pravilnim odabirom nijanse i završne obrade prostor izgleda toplo i elegantno.

Kako održavati kuhinjske elemente u prirodnoj boji drveta?

Najbolje je koristiti blaga sredstva za čišćenje i mekanu krpu. Preporučuje se povremeno premazivanje zaštitnim uljem ili voskom kako bi površina zadržala sjaj i otpornost.

Koje boje najbolje idu uz drvo?

Prirodno drvo se lako kombinuje sa bijelom, sivom, bež i crnom, ali i sa pločicama ili detaljima u jačim tonovima – plava, zelena ili čak bordo daju dobar kontrast.

Da li je drvena kuhinja praktična za male stanove?

Da. Vertikalni ormari do plafona u boji drveta mogu da učine prostor toplim, a ako se odabere svjetlija nijansa, prostor će djelovati vizuelno šire.

Može li prirodna boja drveta da se kombinuje sa modernim aparatima?

Naravno. Nerđajući čelik, crni ili bijeli uređaji uklapaju se odlično, a za poseban efekat mogu se dodati i retro aparati u boji.

Koji je najveći plus kuhinje u boji drveta?

Osim topline i elegancije, najveća prednost je to što ovakav enterijer ne izlazi iz mode i lako se prilagođava promenama u dekoraciji.

(Lepa i srećna/Mondo)