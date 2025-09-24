Pločice, drvo ili tepih? Stručnjaci otkrivaju koje su prednosti i mane ovih podova i kako da izaberete najbolje

Otkrijte kako da odaberete idealne podove za svoj dom – pločice, drvo ili tepih. Evo koje su prednosti i mane ovih podova. Savjeti stručnjaka za stil i udobnost.

Izvor: studio992/Shutterstock

Put do savršenog doma je uzbudljiv, ali ponekad i izazovan. Pitanja kao što su: "Koje boje odabrati?", "Pločice, drvo ili tepih?" ili "Koliko novca odvojiti za renoviranje poda?" česta su dilema mnogih vlasnika kuća.

Ne brinite, stručnjaci imaju odgovore na sve, uključujući savjete o stilu i funkcionalnosti.

1. Pločice, drvo ili tepih?

Bilo da renovirate ili gradite dom iz temelja, izbor pravih podova i zidova zavisi od funkcije prostorija i stila koji želite da postignete.

Sudeš Balego, direktor marketinga u Italtile Group, za News 24 objašnjava prednosti i mane pločica u odnosu na drvo i tepih:

"Pločice su izuzetno izdržljive i otporne na vlagu, što ih čini idealnim za prostorije sa većim prometom ili one sklone prosipanju, poput kuhinja i kupatila. Takođe su lake za čišćenje i hipoalergene, što je važno za porodice sa kućnim ljubimcima ili osobama sa alergijama. U poređenju sa drvetom, pločice bolje podnose toplotu i vlagu i neće se iskriviti ili promijeniti boju.

Međutim, pločice mogu biti hladnije i tvrđe od tepiha ili drvenih podova, što treba imati na umu zbog udobnosti, posebno u dnevnim sobama ili spavaćim sobama. Tepih pruža toplinu i mekoću, ali zahtijeva više održavanja i nije idealan za vlažne prostorije. Drveni podovi donose bezvremensku ljepotu, ali zahtijevaju njegu kako bi se izbjegla oštećenja i tragovi vode."

Luksuzna dnevna soba sa pločicama

Izvor: Effect Box/Shutterstock

2. Stil vašeg doma je ključan

Podovi treba da prate cjelokupan izgled doma, bilo da je moderan, rustičan ili savremen.

Sudeš savjetuje kako odabrati pločice za kuhinje, kupatila i dnevne sobe:

Kuhinje: birajte izdržljive i lako održive pločice, poput onih u stanicama ili mozaika u neutralnim tonovima koji osvjetljavaju prostor.

birajte izdržljive i lako održive pločice, poput onih u stanicama ili mozaika u neutralnim tonovima koji osvjetljavaju prostor. Kupatila: kombinuju stil i otpornost na klizanje; mat ili teksturirane pločice u umirujućim tonovima poput plave ili sive su idealne.

kombinuju stil i otpornost na klizanje; mat ili teksturirane pločice u umirujućim tonovima poput plave ili sive su idealne. Dnevne sobe: možete biti kreativni – veće pločice u toplim tonovima ili izgled prirodnog kamena pružaju sofisticiran i prostran osjećaj. Ne bojte se uzoraka ili akcenata na zidovima da unesete ličnost bez preopterećenja prostora.

Što se tiče boja, zemljani i organski tonovi su trenutno u trendu: terakota, nježno zelena i prigušena senf nijansa sve češće krase domove. Uz to, geometrijski motivi inspirisani Marokom i vintage encaustic pločice doživljavaju povratak u modu.

Fuge takođe mogu potpuno promijeniti izgled pločica: ujednačena boja stvara skladan i nenametljiv izgled, dok kontrastne boje ističu obrasce i oblike.

(Lepa i srećna/Mondo)