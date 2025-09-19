Promjenite boju kuhinjskih ormarića bez farbanja: Jeftin trik koji mijenja cijelu prostoriju za samo nekoliko sati

Promijenite izgled kuhinje brzo i jednostavno bez farbanja. Otkrijte trik koji osvježava ormariće i prostor za samo nekoliko sati. Lakše je nego što mislite.

Izvor: AstroStar/Shutterstock

Izgled kuhinjskih ormarića u velikoj mjeri određuje atmosferu i funkcionalnost cijele prostorije. Ako vaša kuhinja izgleda umorno i zastarjelo, vrijeme je za osvježenje. Umjesto skupog i dugotrajnog farbanja ili remodjelovanja, postoji jednostavan trik koji će transformisati kuhinju bez nereda i stresa – samolepljive folije i dekorativne tapete.

Kako osvježiti kuhinjske ormariće bez farbanja? Najjednostavniji trik je oblaganje samoljepljivom folijom u dezenu drveta ili kamena. Folija se lako postavlja i skida, pa bez nereda možete dobiti potpuno nov izgled ormarića i cijele kuhinje.

Kako funkcioniše ovaj trik?

Samoljepljiva folija dostupna je u najrazličitijim dezenima i teksturama – od imitacije rustičnog drveta do luksuznog kamena. Zahvaljujući sve realističnijem izgledu, ormarići obloženi folijom djeluju kao potpuno novi, a pritom je rješenje praktično i povoljno. Najveća prednost jeste to što se lako postavlja i skida, pa možete bez rizika isprobati nove trendove ili mijenjati stil kad god poželite.

Kako da obložite kuhinjske elemente samolepljivom folijom?

Najbolje je skinuti frontove ormarića i fioke, ukloniti ručkice i šarke, pa foliju nanositi ravnomerno – dio po dio. Ako pogriješite, dovoljno je da pažljivo odljepite i ponovo zaljepite. Da biste spriječili mjehuriće, koristite čvrstu špatulu ili ravnu letvicu. Za ivice i uglove poslužiće mali skalpel ili nožić, a fen sa mlazom toplog vazduha pomoći će da se folija lepše oblikuje i prilagodi zahtevnim dijelovima.

Efekat cjelovite promjene

Dekorativna folija ne mora da se koristi samo na frontovima ormarića. Sjajan trik je da njome obložite i postolje kuhinjskog ostrva ili da elemente uskladite međusobno – tako se postiže skladan, moderan i osvježen izgled kuhinje bez ulaganja u renoviranje.

Dodajte moderan detalj – lažne pločice

Još jedan praktičan trik za osvježavanje kuhinje jesu samolepljive pločice. One izgledaju identično pravim pločicama, uključujući i modele koji imitiraju staklo ili mozaik, ali ne zahtevaju nikakve posebne alate niti majstora. Kombinacija oblepljenih ormarića i modernog “backsplash”-a daće kuhinji potpuno novi izgled za minimalno ulaganje.

Pogledajte ovu promjenu kuhinje - Prije renoviranje

Poslije renoviranja:

(Housedigest/ Lepa&Srećna