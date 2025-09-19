Promjenite boju kuhinjskih ormarića bez farbanja: Jeftin trik koji mijenja cijelu prostoriju za samo nekoliko sati

Promijenite izgled kuhinje brzo i jednostavno bez farbanja. Otkrijte trik koji osvježava ormariće i prostor za samo nekoliko sati. Lakše je nego što mislite.
Izgled kuhinjskih ormarića u velikoj mjeri određuje atmosferu i funkcionalnost cijele prostorije. Ako vaša kuhinja izgleda umorno i zastarjelo, vrijeme je za osvježenje. Umjesto skupog i dugotrajnog farbanja ili remodjelovanja, postoji jednostavan trik koji će transformisati kuhinju bez nereda i stresa – samolepljive folije i dekorativne tapete.
Kako osvježiti kuhinjske ormariće bez farbanja? Najjednostavniji trik je oblaganje samoljepljivom folijom u dezenu drveta ili kamena. Folija se lako postavlja i skida, pa bez nereda možete dobiti potpuno nov izgled ormarića i cijele kuhinje.
Kako funkcioniše ovaj trik?
Samoljepljiva folija dostupna je u najrazličitijim dezenima i teksturama – od imitacije rustičnog drveta do luksuznog kamena. Zahvaljujući sve realističnijem izgledu, ormarići obloženi folijom djeluju kao potpuno novi, a pritom je rješenje praktično i povoljno. Najveća prednost jeste to što se lako postavlja i skida, pa možete bez rizika isprobati nove trendove ili mijenjati stil kad god poželite.
Kako da obložite kuhinjske elemente samolepljivom folijom?
Najbolje je skinuti frontove ormarića i fioke, ukloniti ručkice i šarke, pa foliju nanositi ravnomerno – dio po dio. Ako pogriješite, dovoljno je da pažljivo odljepite i ponovo zaljepite. Da biste spriječili mjehuriće, koristite čvrstu špatulu ili ravnu letvicu. Za ivice i uglove poslužiće mali skalpel ili nožić, a fen sa mlazom toplog vazduha pomoći će da se folija lepše oblikuje i prilagodi zahtevnim dijelovima.
@lonefoxhomeI’ve always wanted to wrap an entire kitchen in contact paper—and the time has finally come! Pairing it with custom wood handles completely elevated the look and made the finish feel so much more authentic. What do you think? Would you try a project like this in your own space?#diy#rentalfriendly#kitchen♬ original sound - Lone Fox
Efekat cjelovite promjene
Dekorativna folija ne mora da se koristi samo na frontovima ormarića. Sjajan trik je da njome obložite i postolje kuhinjskog ostrva ili da elemente uskladite međusobno – tako se postiže skladan, moderan i osvježen izgled kuhinje bez ulaganja u renoviranje.
Dodajte moderan detalj – lažne pločice
Još jedan praktičan trik za osvježavanje kuhinje jesu samolepljive pločice. One izgledaju identično pravim pločicama, uključujući i modele koji imitiraju staklo ili mozaik, ali ne zahtevaju nikakve posebne alate niti majstora. Kombinacija oblepljenih ormarića i modernog “backsplash”-a daće kuhinji potpuno novi izgled za minimalno ulaganje.
Pogledajte ovu promjenu kuhinje - Prije renoviranje
Promjenite boju kuhinjskih ormarića bez farbanja: Jeftin trik koji mijenja cijelu prostoriju za samo nekoliko sati
Poslije renoviranja:
(Housedigest/ Lepa&Srećna