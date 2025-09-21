Kako najljepše urediti potkrovlje? Iskoristite kosine i pretvorite tavan u udobnu sobu

Savjeti stručnjaka za dizajn potkrovlja - uredite funkcionalne i prijatne sobe u tavanskom prostoru

Potkrovlja su nekad služila samo za skladištenje stvari koje se rijetko koriste, ali danas sve više ljudi želi da maksimalno iskoristi svaki kvadrat.

Zbog kosina, često su izazov pri uređenju, ali u potkrovljima se mogu smjestiti vrlo funkcionalne sobe – prijatan kutak za spavanje, radni prostor ili intimni dnevni boravak.

Londonska dizajnerka Kloi Vilis ističe da potkrovlja ranije nisu uopšte pravljena s posebnom namjenom pa im to daje posebnu fleksibilnost: "Vrijednost potkrovlja krije se u njegovim nesavršenostima – nepravilan oblik i niska mjesta pod kosinom ne treba prikrivati, već ih treba iskoristiti da prostor postane poseban i udoban", kaže ona.

Iskoristite svaki kvadrat

Kosi plafoni i niže zone ispod kosina savršene su za ugradne plakare, police ili komode po mjeri. Tako se stvara dovoljno prostora za odlaganje, a centralni dio sobe ostaje slobodan. Maks Rolit, britanski dizajner enterijera, savjetuje da se prvo posmatra "kostur" prostorije – oblici plafona i kosina i mjesta na kojima se može nesmetano stajati ili sjediti. Tek tada dolazi do izražaja izbor boja, materijala i namještaja.

Pametan raspored i multifunkcionalnost potkrovlja

Veće komadi namještaja, poput kreveta ili radnog stola, najbolje je postaviti ispod najviših dijelova plafona, dok manji elementi mogu ići u niže zone. Multifunkcionalni komadi – kreveti sa fiokama, sklopivi stolovi, modularni elementi – omogućavaju da se prostor lako modifikuje, pa da spavaća soba postane preko dana radni kutak ili dnevni boravak.

Svjetlost, boje i materijali

Prirodna svjetlost kroz krovne prozore čini prostor većim i prijatnijim. Za večernje sate birajte toplo LED osvjetljenje koje se može regulisati. Svijetle boje zidova i plafona vizuelno otvaraju prostor, dok drvo, tekstil i tepisi unose toplinu i udobnost. Zavjese i meki detalji pomažu da niže zone pod kosinom ne djeluju skučeno.

Prirodni detalji i atmosfera

Biljke, drvene letvice ili sitni dekorativni predmeti unose život u prostor i čine potkrovlje prijatnim mestom za opuštanje. Kao što Vilis naglašava, "kosine i nepravilne linije treba prihvatiti kao dio atmosfere, a ne kao problem."

Grijanje i ventilacija

Potkrovlja se brzo zagrijavaju ljeti i hlade zimi, pa je važno obezbijediti odgovarajuću ventilaciju i grijanje. Krovni prozori koji se otvaraju i dodatni radijatori ili konvektorska grijna tijela pomažu u održavanju prijatne temperature tokom cijele godine.

Uz pažljivo planiranje, potkrovlje može postati najudobniji i najposebniji dio stana, prostor u kojem funkcionalnost i estetika idu ruku pod ruku.

