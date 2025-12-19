logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najsrećnije boje za Novu 2026. godinu: Stručnjaci potvrdili, idealne su za kićenje jelke, haljine i šminku

Najsrećnije boje za Novu 2026. godinu: Stručnjaci potvrdili, idealne su za kićenje jelke, haljine i šminku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

9 boja za Novu godinu koje donose sreću u 2026. godini

Najsrećnije boje za Novu 2026. godinu Izvor: Shutterstock
  • Za dodatnu dozu sreće unesite ove simbolične boje u praznične dekoracije i garderobu.
  • Budimo iskreni – svima nam je potrebna malo dodatne sreće! Nova godina je savršen trenutak da je prizovete: poljupcem u ponoć, tradicionalnim jelima ili raznim neobičnim običajima za sreću.

I boje koje nosite ili kojima ukrasite dom mogu da pojačaju vašu sreću. Dok klasične nijanse poput zlata, srebra i crne često dominiraju proslavama za Novu godinu, postoji čitava paleta boja koje se povezuju sa prosperitetom i pozitivnom energijom, kažu eksperti za simbolizam boja.

Pročitajte koje boje bi trebalo da dodate u svoj dom i garderobu za veliku noć – i unesite dozu sreće u svoj život u 2026. godini

Boja zlata

Zlato simbolizuje bogatstvo i prosperitet. Ako se nadate da ćete ove godine izaći iz dugova ili započeti novi poslovni poduhvat, zlato je boja za vas. Ovaj sjajni metalik ton u mnogim kulturama predstavlja bogatstvo i često se smatra talismanom sreće. Dodajte zlatne detalje u svoj stajling – nakit, kaiš ili čak sjenku sa zlatnim sjajem – i unesite glamur u praznični izgled, piše Readers Digest.

zlatna senka
Izvor: Shutterstock

Crvena boja

Jarkocrvena donosi strast, sreću i radost. Od vatreno crvene i karmina do bordo i tople rđe, crvene nijanse povezuju se sa strašću u ljubavi, ali i sa ambicijom u karijeri ili hobijima. U kineskoj kulturi crvena je boja lunarne Nove godine i predstavlja sreću, radost i veselje. Zato je savršen izbor ako želite da u prazničnoj noći unesete energiju i optimizam.

crvena dekoracija
Izvor: Shutterstock

Moka

Moka je boja sklada i udobnosti. Nova godina nije samo poljubac u ponoć – ona je trenutak da prigrlite nove početke i postavite ton za mjesece koji dolaze. Ova meka, topla nijansa braon priziva udobnost, mir i osjećaj stabilnosti. Pantone ju je čak proglasio bojom godine za 2025. Bogata i zemljana, mocha nas podsjeća da uživamo u jednostavnim radostima života, dok prostoru daje dašak sofisticiranosti. Savršen je izbor ako želite da osvježite dekor svog doma ili da prazničnoj atmosferi dodate prijatan, luksuzan ton.

Moka boja Pantone
Izvor: Shutterstock

Bijela boja

Bela boja donosi čistotu. U zapadnoj kulturi povezuje se sa svježinom i novim početkom. Ako imate velika očekivanja od svojih novogodišnjih odluka, upravo je bijela jedna od najsrećnijih boja za ulazak u 2026. godinu. Dekor u bijelom ili svečana kombinacija u ovoj boji donose osjećaj novog početka.

bela jelka za Novu godinu
Izvor: Shutterstock

Boja smaragda

Smaragdnozelena simbolizuje mudrost. Zelene nijanse donose prosperitet, nove početke i rast. Svjetlija zelena podsjeća na proljeće i buđenje, dok tamnija smaragdna nosi energiju iskustva i znanja stečenog tokom godina. Ako želite da u novu godinu zakoračite sa osjećajem stabilnosti i unutrašnje snage, smaragdna je boja za vas.

zelena večernja haljina
Izvor: Shutterstock

Plava boja

Okean plava donosi mir. Ako priželjkujete spokoj u odnosima, u svom domu ili širom svijeta u novoj godini, ova boja je pravi izbor. Njena smirujuća nijansa priziva slike vode i neba – dva elementa koje ljudi instinktivno doživljavaju kao utjehu i izvor smirenosti. Dodajte je u dekoraciju ili garderobu i unesite trenutke tišine i harmonije u prazničnu atmosferu.

plava nova godina
Izvor: Shutterstock

Žuta boja

Jarkožuta donosi nadu. Žuta se smatra bojom najviše energije i budi osjećaj vedrine, optimizma i radosti. Jedna je od najsrećnijih boja za Novu godinu jer donosi pozitivne vibracije, inspiriše nove ideje i unosi zabavu. Možete je unijeti kroz šarene postere sa omiljenim novogodišnjim citatima ili kroz neonske natpise koji osvjetljavaju prostor dobrom energijom.

žuta zvezda
Izvor: Shutterstock

Boja srebra

Srebrna boja simbolizuje dostojanstvo i snagu. Ona podsjeća na rafiniranost koja dolazi sa godinama, baš kao i srebrna kosa. Uključite je u praznične objave na društvenim mrežama – kroz metalik dekor, sjajne disko kugle ili jednostavne poruke napisane srebrnim fontom – i unesite simboliku otpornosti i elegancije u novogodišnju noć.

srebrne i bele kugle na jelki
Izvor: Shutterstock

Crna boja

Crna boja donosi eleganciju i moć. Klasična i sofisticirana, ona je uvek prisutna na svečanim proslavama. Crna simbolizuje snagu, autoritet i glamur, a u novogodišnjoj noći daje osjećaj bezvremenske elegancije. Mala crna haljina, crni detalji u dekoru ili jednostavan kontrast sa zlatom i srebrom učiniće da atmosfera bude luksuzna i svečana. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

boje praznici uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA