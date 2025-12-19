Najsrećnije boje za Novu 2026. godinu: Stručnjaci potvrdili, idealne su za kićenje jelke, haljine i šminku

9 boja za Novu godinu koje donose sreću u 2026. godini

Izvor: Shutterstock

Za dodatnu dozu sreće unesite ove simbolične boje u praznične dekoracije i garderobu.

Budimo iskreni – svima nam je potrebna malo dodatne sreće! Nova godina je savršen trenutak da je prizovete: poljupcem u ponoć, tradicionalnim jelima ili raznim neobičnim običajima za sreću.

I boje koje nosite ili kojima ukrasite dom mogu da pojačaju vašu sreću. Dok klasične nijanse poput zlata, srebra i crne često dominiraju proslavama za Novu godinu, postoji čitava paleta boja koje se povezuju sa prosperitetom i pozitivnom energijom, kažu eksperti za simbolizam boja.

Pročitajte koje boje bi trebalo da dodate u svoj dom i garderobu za veliku noć – i unesite dozu sreće u svoj život u 2026. godini

Boja zlata

Zlato simbolizuje bogatstvo i prosperitet. Ako se nadate da ćete ove godine izaći iz dugova ili započeti novi poslovni poduhvat, zlato je boja za vas. Ovaj sjajni metalik ton u mnogim kulturama predstavlja bogatstvo i često se smatra talismanom sreće. Dodajte zlatne detalje u svoj stajling – nakit, kaiš ili čak sjenku sa zlatnim sjajem – i unesite glamur u praznični izgled, piše Readers Digest.

zlatna senka

Izvor: Shutterstock

Crvena boja

Jarkocrvena donosi strast, sreću i radost. Od vatreno crvene i karmina do bordo i tople rđe, crvene nijanse povezuju se sa strašću u ljubavi, ali i sa ambicijom u karijeri ili hobijima. U kineskoj kulturi crvena je boja lunarne Nove godine i predstavlja sreću, radost i veselje. Zato je savršen izbor ako želite da u prazničnoj noći unesete energiju i optimizam.

crvena dekoracija

Izvor: Shutterstock

Moka

Moka je boja sklada i udobnosti. Nova godina nije samo poljubac u ponoć – ona je trenutak da prigrlite nove početke i postavite ton za mjesece koji dolaze. Ova meka, topla nijansa braon priziva udobnost, mir i osjećaj stabilnosti. Pantone ju je čak proglasio bojom godine za 2025. Bogata i zemljana, mocha nas podsjeća da uživamo u jednostavnim radostima života, dok prostoru daje dašak sofisticiranosti. Savršen je izbor ako želite da osvježite dekor svog doma ili da prazničnoj atmosferi dodate prijatan, luksuzan ton.

Moka boja Pantone

Izvor: Shutterstock

Bijela boja

Bela boja donosi čistotu. U zapadnoj kulturi povezuje se sa svježinom i novim početkom. Ako imate velika očekivanja od svojih novogodišnjih odluka, upravo je bijela jedna od najsrećnijih boja za ulazak u 2026. godinu. Dekor u bijelom ili svečana kombinacija u ovoj boji donose osjećaj novog početka.

bela jelka za Novu godinu

Izvor: Shutterstock

Boja smaragda

Smaragdnozelena simbolizuje mudrost. Zelene nijanse donose prosperitet, nove početke i rast. Svjetlija zelena podsjeća na proljeće i buđenje, dok tamnija smaragdna nosi energiju iskustva i znanja stečenog tokom godina. Ako želite da u novu godinu zakoračite sa osjećajem stabilnosti i unutrašnje snage, smaragdna je boja za vas.

zelena večernja haljina

Izvor: Shutterstock

Plava boja

Okean plava donosi mir. Ako priželjkujete spokoj u odnosima, u svom domu ili širom svijeta u novoj godini, ova boja je pravi izbor. Njena smirujuća nijansa priziva slike vode i neba – dva elementa koje ljudi instinktivno doživljavaju kao utjehu i izvor smirenosti. Dodajte je u dekoraciju ili garderobu i unesite trenutke tišine i harmonije u prazničnu atmosferu.

plava nova godina

Izvor: Shutterstock

Žuta boja

Jarkožuta donosi nadu. Žuta se smatra bojom najviše energije i budi osjećaj vedrine, optimizma i radosti. Jedna je od najsrećnijih boja za Novu godinu jer donosi pozitivne vibracije, inspiriše nove ideje i unosi zabavu. Možete je unijeti kroz šarene postere sa omiljenim novogodišnjim citatima ili kroz neonske natpise koji osvjetljavaju prostor dobrom energijom.

žuta zvezda

Izvor: Shutterstock

Boja srebra

Srebrna boja simbolizuje dostojanstvo i snagu. Ona podsjeća na rafiniranost koja dolazi sa godinama, baš kao i srebrna kosa. Uključite je u praznične objave na društvenim mrežama – kroz metalik dekor, sjajne disko kugle ili jednostavne poruke napisane srebrnim fontom – i unesite simboliku otpornosti i elegancije u novogodišnju noć.

srebrne i bele kugle na jelki

Izvor: Shutterstock

Crna boja

Crna boja donosi eleganciju i moć. Klasična i sofisticirana, ona je uvek prisutna na svečanim proslavama. Crna simbolizuje snagu, autoritet i glamur, a u novogodišnjoj noći daje osjećaj bezvremenske elegancije. Mala crna haljina, crni detalji u dekoru ili jednostavan kontrast sa zlatom i srebrom učiniće da atmosfera bude luksuzna i svečana.