Štrample u boji mijenjaju pravila ove zime: Evo kako da ih kombinujete sa stilom

Unesite boju i vedrinu u svoje zimske kombinacije! Otkrijte kako da nosite štrample u boji i izgledate moderno, ženstveno i samouvjereno.

Izvor: Anna Zhukkova/Shutterstock

Sumirano:

Štrample u boji ove zime osvajaju ulice i blogove, donoseći živost i vedrinu u svaku kombinaciju bez pretjerivanja.

Najjednostavniji trik je da boju hulahopki uskladite sa jednim detaljem, igrate se kontrastima ili slojevima sličnih tonova i pažljivo birate teksture.

Osvježite klasične kapute, podignite raspoloženje bojama i unesite kreativnost u stajling jednim parom šarenih hulahopki.

Ako do sada niste eksperimentisali sa bojama, šarene hulahopke su najjednostavniji način da to učinite bez pretjerivanja. One su pristupačne, upečatljive i mogu potpuno promijeniti utisak o vašem stajlingu.

Evo nekoliko ideja kako ih možete uklopiti, i par trikova koji će vam pomoći da izgledate moderno, ali i skladno:

1. Uskladite ih sa jednim detaljem u autfitu

Najlakši način da izgledate promišljeno je da boju hulahopki ponovite još negde – na torbi, karminu ili detalju na ešarpi. Tako stajling dobija harmoniju, čak i kada su boje jarke.

2. Isprobajte efekat kontrasta

Crvene hulahopke uz crnu suknju, plave uz bež kaput, zelene uz braon tonove – kontrasti daju svježinu i čine da i jednostavni komadi izgledaju moderno.

3. Birajte teksture koje se slažu

Ako su hulahopke sjajne, kombinujte ih sa mat materijalima (vuna, pamuk, koža). Ako su mat, lijepo izgledaju uz saten ili svilu. Tekstura igra važnu ulogu u ravnoteži cijelog izgleda.

Hulahopke u boji

Izvor: Victor Cardoner/Shutterstock

4. Dodajte slojeve u sličnim tonovima

Nosite više nijansi iste boje – recimo, ljubičaste hulahopke, tamnoljubičasti kaput i svjetliji šal. Monohromatski izgled djeluje elegantno i produžava siluetu.

5. Hulahopke mogu "osvježiti" i najobičniji kaput

Ako nosite crni, sivi ili bež kaput iz godine u godinu – dodajte hulahopke u boji maline, senfa ili šljive. Dobićete potpuno nov efekat bez ijedne nove kupovine.

Pogledajte kako ih neke od trendi djevojaka nose:

6. Boja kao terapija raspoloženja

Psiholozi kažu da boje utiču na emocije – crvena podiže energiju, žuta unosi optimizam, zelena smiruje, a ljubičasta podstiče kreativnost. Izaberite onu koja vam tog dana "prija".

Mali modni savjet za kraj

Nemojte se plašiti boja. One su najlakši način da sebi popravite raspoloženje – i to bez mnogo truda. Jedan par hulahopki u boji dovoljan je da vaš svakodnevni izgled dobije potpuno novu energiju.