Kako izabrati odjeću prema građi tijela: Savjeti stilista za muškarce

Muška moda nije samo pitanje trenda i boja – ključ dobrog stila leži u razumijevanju građe vlastitog tijela i izboru odjeće koja je naglašava na pravi način.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Iako se često misli da su krojevi univerzalni, istina je da isti sako, košulja ili farmerke mogu izgledati potpuno drugačije na dva različita tijela. Kada znaš koja ti građa pripada i koje krojeve da biraš, svaki outfit postaje sigurniji, skladniji i – što je najvažnije – prirodniji.

1. Atletska građa

Muškarci s razvijenim ramenima, užim strukom i mišićavom građom treba da biraju odjeću koja naglašava proporcije, ali ne previše tijesno. Slim fit krojevi su dobar izbor, ali neka tkanina "diše". Sako s laganim strukiranjem i ravnim ramenima ističe figuru, dok farmerke srednjeg struka održavaju balans između ramena i kukova. Izbjegavaj preuske majice i prevelike komade – prvi djeluju napadno, drugi skrivaju formu.

2. Mršava građa

Ako si vitak, cilj je dodati vizuelni volumen. Biraj slojeve – košulja preko majice, lagani sako ili džemper. Tkanine poput vune, tvida i denima daju čvrstinu silueti. Horizontalne pruge, svjetlije boje i teksture su tvoji saveznici. Udalji se od oversized krojeva – oni će te "progutati" umjesto da dodaju oblik.

3. Krupnija građa

Muškarci jače građe treba da teže linijama koje izdužuju i oblikuju figuru. Tamnije nijanse i vertikalne linije pomažu da se silueta vizuelno izduži. Regular fit sako koji se blago sužava u struku stvara uredan izgled, dok pantalone s ravnim nogavicama daju dobar balans. Izbjegavaj previše uske krojeve i tanke materijale koji prianjaju uz tijelo – biraj čvršće tkanine koje stoje stabilno.

4. Niži muškarci

Cilj je stvoriti utisak visine. Monohromatske kombinacije (jedna boja ili slične nijanse) vizuelno izdužuju tijelo. Pantalone s kraćim nogavicama i kraći sakoi naglašavaju proporcije. Preveliki komadi čine da djeluješ niže – zato biraj krojeve koji prate liniju tijela, ali ne "lijepe" se za njega.

5. Viši muškarci

Visoki muškarci mogu eksperimentisati s printovima, slojevima i kontrastima – oni "razbijaju" visinu i stvaraju sklad. Duže jakne, kaputi i sako s dvorednim kopčanjem odlično pristaju ovoj građi. Pazi da pantalone nisu prekratke – pravilan pad tkanine je ključan za proporcionalan izgled.

Bez obzira na građu, najvažnije je da se u odjeći osjećaš udobno i samouvjereno. Dobar kroj ne znači nužno skupu odjeću – već onu koja poštuje tvoje proporcije. Ako nisi siguran, krojač može biti tvoj najbolji saveznik: male prilagodbe često čine veliku razliku između "odjevenog" i "stilizovanog".