Modni vodič za muškarce: Šta treba da imate u ormaru, gdje griješite i kako se gradi stil

Dragi muškarci, evo kako da uvijek budete spremni za sve izazove koji vas čekaju. Makar spolja...

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Muška moda nije samo pitanje elegancije - riječ je o balansu između udobnosti, kvaliteta i stila.

Donosimo vodič kroz osnovne komade odjeće i obuće koje bi svaki muškarac trebalo da ima, uz savjete kako da izbjegnete modne greške i uvijek izgledate u skladu s vremenom.

Osnova svake garderobe: bijela košulja i tamne farmerke

Bijela košulja je komad koji nikada ne izlazi iz mode. Ide uz sve — od poslovnog sastanka do večernjeg izlaska. Upari je s tamnim farmerkama klasičnog kroja i dobićeš kombinaciju koja pristaje svakom tipu tijela i svakoj prilici.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Sako koji sve mijenja

Jedan dobro krojen sako u neutralnoj boji (siva, bež, tamnoplava) može podići svaku kombinaciju. Danas se sako više ne nosi samo uz odijelo – odlično izgleda i uz majicu i patike.

Kvalitetne patike i elegantne cipele

Muškarac koji drži do stila uvijek ima barem dva para obuće: bijele kožne patike za svaki dan i elegantne cipele (oksfordice ili mokasine) za formalnije prilike. Ključ je u kvalitetu, ne u količini – bolje jedan dobar par nego tri prosječna.

Izvor: sh-eng/Shutterstock

Džemper ili pulover od vune ili kašmira

Idealni za prelazne sezone i hladnije dane. Neutralne boje poput sive, maslinaste ili tamnoplave lako se kombinuju sa svime.

Jakna koja traje godinama

Kožna jakna ili kvalitetan trench kaput su investicije koje ne zastarijevaju. Uz dobar kroj i materijal, to su komadi koji traju godinama i daju dozu samopouzdanja svakom outfitu.

Izvor: kiuikson/Shutterstock

Aksesoari čine razliku

Sat, kaiš i naočare – detalji koji mnogo govore o muškarcu. Pravilo je jednostavno: manje je više. Kvalitetan, jednostavan sat i dobar kožni kaiš uvijek su dobar izbor.

Ako si jedan od onih muškaraca koji cijelu godinu nosi iste farmerke, istu duksericu i iste patike - bez obzira da li je juli ili januar - vrijeme je za ozbiljan razgovor sa tvojim ormarom.

Stil ne znači imati 50 komada odjeće, već znati kada i kako nešto nositi. Ulaganje u nekoliko sezonskih komada ne znači razbacivanje, već osnovnu brigu o sebi i o tome kako se predstavljaš svijetu.

Izvor: Shutterstock

Najčešće greške:

- Kombinovanje previše trendovskih komada odjednom.

- Nošenje istih stvari bez obzira na godišnje doba.

- Ignorisanje kroja – i najbolja odjeća loše izgleda ako ne pristaje.

Kako da uvijek budeš u trendu

Ne prati modu – probaj da je razumiješ. Trendovi dolaze i prolaze, ali klasični krojevi, čiste linije i neutralne boje uvijek su u modi. Dodaj samo jedan detalj sezone – zanimljive patike, košulju s printom ili modernu torbu – i bićeš u korak s vremenom bez napora.