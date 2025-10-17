Parižanke nose rolku drugačije: Ovakve kombinacije sigurno niste probali, a vrijeme je

Dame u Parizu vole da nose rolke, ali ih često stilizuju potpuno drugačije od onoga na šta smo navikli. Možda je vrijeme da ovakve kombinacije probate i vi.

Izvor: Victoria Fox/Shutterstock

Rolka je jedan od onih modnih komada koji uvijek nekako ostaje u pozadini iako je klasična, udobna i pouzdana, ali često može djelovati pomalo dosadno. Ipak, riječ je o jednostavnom, osnovnom odevnom komadu koji se dobro uklapa. Bilo da je rebrasta i uska, grubo pletena, bez rukava ili providna, njena visoka kragna svakom autfitu daje dotjeran izgled, dok istovremeno služi kao praktičan izbor garderobe za hladnije vrijeme.

Naravno, dobar komad može izgledati sjajno samo uz pažljivo stilizovanje. Ključ da postignete savršen autfit s ovim jesenjim klasikom jeste da vaše kombinacije s rolkom djeluju svježe, a ne ponavljajuće – bez obzira koliko puta ste je nosili. Oživite ovaj komad tako što ćete izaći iz uobičajene formule "farmerke i rolka" i eksperimentisati sa siluetom, slojevima, aksesoarima, pa čak i s primjesom kože ili neočekivanim dezenom. Od dnevnih obaveza do večernjih izlazaka, pravi stilski obrt može učiniti da ovaj sezonski favorit zablista bez napora.

Čak i mala promjena u stajlingu može tradicionalnom komadu dati potpuno moderan izgled.

Bilo da idete na posao ili u večernji provod, rolke se lako prilagođavaju vašoj garderobi, bez obzira na raspoloženje ili godišnje doba. U nastavku smo prikupili osvježavajuće primjere toga kako u Parizu nose rolke u jesenjim kombinacijama. Zamislite upečatljiv nakit, kratke i zanimljive krojeve, boho uticaje i još mnogo toga što će podići vaš izgled na viši nivo.

Ispod košulje u kontrastnoj boji

Charlene Davies, umjetnica i vlasnica brenda za nakit Culturesse se na reviji Miu Miu u Parizu pojavila u neobičnom outfitu. Ispod plave košulje i braon blejzera nosila je crvenu rolku.

Charlene Davies

Izvor: Jordan Chapman for Jordan Taylor C Photography / Alamy / Profimedia

Rolka uz upadljiv outfit

Influenserka Gabriella Berdugo rolku nosi rolku uz atraktivnu crnu kombinaciju sa bijelim paspulima i demonstrira da je ovaj komad savršen za slojevite jesenje stajlinge.

Gabriella Berdugo

Izvor: Marie-Paola Bertrand-Hillion

Uz mini suknju i čizmice na štiklu

Kako kombinovati crnu rolku? Kao Pernille Teisbaek koja je prošle godine u Parizu nosila atraktivnu mini suknju sa dezenom jarkih boja, a sve ostalo na njoj je bilo crno – prsluk, čizme, naočare i rolka.

Pernille Teisbaek

Izvor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U boho fazonu

Lepršave maksi suknje, slojeviti nakit, rese od antilopa – boho stil je očigledno stvoren za jesen. Međutim, za elegantniji pristup ovom opuštenom trendu, uparite svoj outfit sa rolkom u neutralnoj nijansi. Kontrast između jednostavnog gornjeg dijela i laganih tkanina ostatka odjevne kombinacije stvara uravnoteženiji i promišljeniji izgled.

Camila Coelho

Izvor: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crno-siva klasika

Vrhunsku kombinaciju Caro Daur može da iznese svaka žena. Sivo-crna elegancija je ovdje podignuta na novi nivo uz pomoć kaputa u smoking stilu.

Caro Daur

Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia