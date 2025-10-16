Zašto su hit jesenje maske za lice od bundeve? Povoljne su, hidriraju i vraćaju jedrinu, a brišu bore i akne

Maske za lice od bundeve su prirodni tretman za blistavu kožu bez bora i akni.

Izvor: Shutterstock

U jesen, kiša, vjetar i suv vazduh mogu učiniti kožulica grubom i dehidriranom. Ali postoji jednostavan i prirodan način da joj se vrati sjaj: maske od bundeve. Ovo jarko narandžasto povrće bogato je vitaminima, mineralima i voćnim enzimima koji nežno pilinguju, hrane i hidriraju kožu. Ovo su efikasni recepti za maske od bundeve.

Koristi bundeve za kožu

Redovna upotreba maski od bundeve pomaže u poboljšanju stanja kože, čineći je glađom, hidriranijom i blistavijom. Hajde da pogledamo njene glavne prednosti.

1. Nježni piling

Maske od bundeve sadrže alfa hidroksi kiseline i prirodne enzime koji nježno razgrađuju mrtve ćelije kože. Zbog toga koža izgleda zdravije i blistavije, sa poboljšanom teksturom, stimulisanom obnovom ćelija i povećanom apsorpcijom vlage.

2. Posvjetljavanje tena

Voćni enzimi i vitamini koji se nalaze u bundevi pomažu u uklanjanju mrtvih ćelija kože i zaglađuju površinu kože. Kao rezultat toga, ten izgleda svježe, ujednačeno i blistavo, a koža dobija hranljive materije potrebne za obnovu i sjaj.

3. Dubinska hidratacija

Bundeva je bogata antioksidansima, kao što su vitamini A i C, koji prodiru duboko u kožu, omekšavaju je i sprečavaju suvoću. Ove supstance stimulišu proizvodnju kolagena, što pomaže u borbi protiv pukotina i ljuštenja.

4. Efekat protiv starenja

Beta-karoten, vitamin C i vitamin E, koji se nalaze u bundevi, štite kožu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Zahvaljujući ovim antioksidansima, maske od bundeve pomažu u održavanju mladalačkog i zdravog tena, usporavajući znake starenja.

5. Njega osjetljive kože

Antiinflamatorni enzimi bundeve smiruju iritiranu kožu, smanjuju crvenilo i ujednačavaju ten, čineći maske bezbjednim čak i za osjetljivu kožu.

6. Borac protiv akni

Cink i beta hidroksi kiseline (BHA) regulišu proizvodnju sebuma, smanjuju upale i podstiču zarastanje akni, što bundevu čini idealnom za masnu kožu.

Izvor: Shutterstock

Univerzalna maska

Ova jednostavna maska je pogodna za sve tipove kože: nežno pilinguje, hidrira i obnavlja kožu, ostavljajući je mekom i blistavom.

Sastojci:

2 kašike svježeg pirea od bundeve

1 kašičica meda

1/2 kašičice mljevenog cimeta

Uputstvo: Pomiješajte sastojke i nanesite tanak sloj na lice, izbjegavajući područje oko očiju. Ostavite da djeluje 10–15 minuta, a zatim isperite toplom vodom.

Maska s jogurtom i bundevom

Jogurt u kombinaciji sa bundevom pomaže u održavanju ravnoteže kože, nježno zateže i posvjetljava ten.

Sastojci:

2 kašike svježeg pirea od bundeve

1 kašičica jogurta

Način primjene: Miješajte sastojke dok ne postanu glatki i nanesite na lice 10-15 minuta, zatim isperite i nanesite kremu prema vašem tipu kože.

Izvor: You Tube/ Prt Scr / Brazilian Girl Channel

Maska od bundeve za suvu kožu

Idealno za suvu ili osjetljivu kožu: hrani, hidrira i poboljšava zaštitne funkcije kože.

Sastojci:

2 kašike svježeg pirea od bundeve

1 kašičica bademovog ili maslinovog ulja

Primjena: Mešajte sastojke dok ne postanu glatki, nanesite na lice 10-15 minuta i isperite toplom vodom.

Maska od bundeve za masnu i kožu sklonu aknama

Maska sa glinom i jabukovim sirćetom nježno čisti pore, detoksikuje kožu i normalizuje rad lojnih žlijezda.

Sastojci:

2 kašike svježeg pirea od bundeve

1 kašičica kozmetičke gline

1 kašičica jabukovog sirćeta (ili limunovog soka)

Uputstvo: U nemetalnoj posudi pomiješajte glinu i pire od bundeve. Dodajte sirće i miješajte dok se ne formira pasta. Nanesite na lice 10-12 minuta, a zatim isperite hladnom vodom.

Savjet: Ako imate osjetljivu kožu, zamijenite jabukovo sirće limunovim sokom u manjoj količini.