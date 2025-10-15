logo
Ana Ivanović postaje Viktorijin anđeo?

Autor Vesna Kerkez
Teniserka Ana Ivanović zagolicala maštu svojih pratilaca objavom na Instagram storiju

ana ivanović revija victorias secret Izvor: Instagram/anaivanovic

Teniserka Ana Ivanović iza sebe je ostavila buran period. Mediji su mjesecima pisali o njenom razvodu od Bastijana Švajnštajgera, koji je "nastavio dalje" sa ženom koju je upoznao u školi svoje djece, a Ana je odlučila da se ne oglašava na ovu temu i nastavila sa svojim životom.

Ono što je primjetno jeste da je itekako aktivna na društvenim mrežama, da možemo vidjeti da izgleda bolje nego ikad, kao i da nerijetko uživa u izlascima sa svojim prijateljima.

Sada je, ipak, stiglo iznenađenje i za najvjernije pratioce - na njenom Instagram storiju su osvanula dva videa koja otkrivaju da ćemo je možda gledati na najpoznatijoj reviji - reviji Viktorijinih anđela!

Na prvom snimku su brojni pokloni koje je dobila od brenda, što je ukazalo samo na to da će prisustvovati reviji, ali sljedeći snimak je zagolicao maštu svih koji su ga pogledali.

Na njemu se vide čuveni ružičasti ogrtači koje manekenke nose dok se pripremaju za izlazak na pistu.

Pogledajte:

Pogledajte

00:24
Ana Ivanović Victorias secret
Izvor: instagram/anaivanovic
Izvor: instagram/anaivanovic

Revija će biti održana u četvrtak, 15. oktobra, kada ćemo Anu Ivanović vidjeti ili u prvim redovima, ili na pisti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Ana Ivanović, haljina, moda
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

