Ana Ivanović objavila je snimak na kom se vidi da trenira sa jednim muškarcem i konstantno se smije. Izgleda da je već zaboravila na Švajnštajgera.

Izvor: Printscreen/Instagram/anaivanovic

Ana Ivanović izgleda je zaboravila na Bastijana Švajnštajgera poslije razvoda i svega što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci. Tako može da se zaključi na osnovu snimka koji je podijelila sa svima na društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako trenira sa misterioznim muškarcem.

Nije poznato još uvijek da li je taj čovjek samo lični trener i neko ko radi sa njom ili postoji neka druga vrsta povezanosti između njih dvoje. Ono što može da se vidi na snimku jeste da je Srpkinja potpuno fokusirana i da je on uspio da joj izmami osmijeh na lice u nekoliko navrata.

Ana je na snimku postavila i pjesmu tako da nema zvuka sa treninga, tačnije ne može da se čuje o čemu njih dvoje pričaju i šta je to rekao čovjek koji je uspio da je nasmije nekoliko puta. Par dana ranije Ana je objavila fotografije u kupaćem kostimu iz Španije i pokazala je da čita knjigu "Najveće čudo na svijetu", američkog autora Ogastina Og Mandina.

Pogledajte 00:13 Ana Ivanović trenira sa personalnim trenerom Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Gdje je Bastijan?

Vidi opis Ana Ivanović u društvu misterioznog muškarca Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Bastijan i Ana su se zvanično razveli, sada ni papirološki ne postoji više nikakvih prepreka da nastave sa svojim životima na način na koji žele. Poslije devet godina braka i troje djece, tri dječaka koja imaju zajedno.

Gdje je Švajnštajger? On je proslavio prvi rođendan bez Ane, a vjeruje se da je sa njim bila i njegova nova djevojka - Bugarka Silva Kapetanova. O njenom ponašanju i svemu pričao je i njen bivši muž, ali je očigledno da nekadašnji njemački fudbaler ne mari za to. Uživa sa Silvom i to se vidjelo i na nekim zajedničkim fotografijama sa odmora.