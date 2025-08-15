logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Ivanović se skinula na odmoru: Želi da svi znaju u čemu uživa poslije razvoda od Švajnštajgera

Ana Ivanović se skinula na odmoru: Želi da svi znaju u čemu uživa poslije razvoda od Švajnštajgera

Autor Dragan Šutvić
0

Nekada najbolja teniserka svijeta objavila fotografije sa odmora. Otkrila je na koji način uživa i "bistri glavu" poslije turbulentnog perioda njene porodice.

Šta čita Ana Ivanović nakon razvoda Izvor: Instagram/anaivanovic

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović (37) uživa na odmoru i to je objavila svima, podijelivši na Instagramu fotografiju u kupaćem kostimu.

"Moj način uzimanja vremena za sebe: Ljetni vazduh, mirno mjesto i dobro štivo", objavila je nekadašnja osvajačica Rolan Garosa i najbolja igračica svijeta iz 2008.

Ana je uz to podijelila sa pratiocima i naziv knjige u kojoj uživa. U pitanju je knjiga "Najveće čudo na svijetu", američkog autora Ogastina Og Mandina.

Ko je pisac u čijim knjigama uživa?

Izvor: Instagram/anaivanovic

Ogastin Og Mandino (1923–1996) rođen je u Masačusetsu, a umro u Nju Hampširu. Bio je jedan od najvećih gurua za pitanja trgovine i autor brojnih bestselera, od kojih je najpoznatiji "Najveći trgovac na svijetu". Više od deset godina poslije njegove smrti, on i dalje važi za jednog od najinspirativnijih i najpopularnijih motivacionih autora današnjice.

Njegove knjige su prodate u više od 50 miliona primjeraka i prevedene na više od 25 jezika.

Ana uživa poslije turbulentnog perioda

Praktično čitavi prvi dio 2025. godine obilježile su vijesti o kraju braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, poslije više od decenije ljubavi. Srpkinja i Nijemac su tokom ljeta zvanično postali razvedeni, a u braku su dobili trojicu sinova.

Dok Ana uživa u društvu prijateljica, Bastijan Švajnštajger već je nekoliko puta "uhvaćen" u društvu nove partnerke, Bugarke Silve sa Majorke.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Ivanović Bastijan Švajnštajger

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC