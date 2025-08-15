Nekada najbolja teniserka svijeta objavila fotografije sa odmora. Otkrila je na koji način uživa i "bistri glavu" poslije turbulentnog perioda njene porodice.
Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović (37) uživa na odmoru i to je objavila svima, podijelivši na Instagramu fotografiju u kupaćem kostimu.
"Moj način uzimanja vremena za sebe: Ljetni vazduh, mirno mjesto i dobro štivo", objavila je nekadašnja osvajačica Rolan Garosa i najbolja igračica svijeta iz 2008.
Ana je uz to podijelila sa pratiocima i naziv knjige u kojoj uživa. U pitanju je knjiga "Najveće čudo na svijetu", američkog autora Ogastina Og Mandina.
Ana Ivanović se skinula na odmoru: Želi da svi znaju u čemu uživa poslije razvoda od Švajnštajgera
Ko je pisac u čijim knjigama uživa?Izvor: Instagram/anaivanovic
Ogastin Og Mandino (1923–1996) rođen je u Masačusetsu, a umro u Nju Hampširu. Bio je jedan od najvećih gurua za pitanja trgovine i autor brojnih bestselera, od kojih je najpoznatiji "Najveći trgovac na svijetu". Više od deset godina poslije njegove smrti, on i dalje važi za jednog od najinspirativnijih i najpopularnijih motivacionih autora današnjice.
Njegove knjige su prodate u više od 50 miliona primjeraka i prevedene na više od 25 jezika.
Ana uživa poslije turbulentnog perioda
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina.
Praktično čitavi prvi dio 2025. godine obilježile su vijesti o kraju braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, poslije više od decenije ljubavi. Srpkinja i Nijemac su tokom ljeta zvanično postali razvedeni, a u braku su dobili trojicu sinova.
Dok Ana uživa u društvu prijateljica, Bastijan Švajnštajger već je nekoliko puta "uhvaćen" u društvu nove partnerke, Bugarke Silve sa Majorke.
