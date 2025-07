Od čega živi Ana Ivanović? Pokrenula je dva biznisa...

Ana Ivanović je osnovala dvije kompanije po završetku teniske karijere i to joj je jedan od načina prihoda. I zvanično se razvela od Bastijana Švajnštajgera.

Ana Ivanović razvela se od Bastijana Švajnštajgera i u narednom periodu se očekuje i da će doći do podjele imovine i svih pravnih stvari koje su očekivane u ovakvim slučajevima. Kao glavni razlog prekida braka navedene su "nepomirljive razlike", a možda jednog dana u javnosti otkriju šta se tačno dogodilo između para koji je izgledao u skladnom i srećnom braku devet godina.

Ana se povukla iz tenisa krajem 2016. godine, nedugo poslije braka sa bivšim njemačkim fudbalerom. Poznato je da ima doživotni ugovor sa kompanijom "Adidas", ali to nije sve ima i dva biznisa od kojih zarađuje. Jedan je vezan za kozmetiku, a drugi za IT sektor.

"Imam nekoliko poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. Postoji i jedna kompanija koja je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. Tu je i nekoliko brendova sa kojima Bastijan i ja sarađujemo u Njemačkoj", rekla je Ana prilikom gostovanja u podkastu "Alesto".

Djeci je zabranila tehnologiju

Ana i Bastijan su bili u braku devet godina i imaju troje djece, tri sina. Srpkinja je otkrila i da postoje određena pravila kod roditeljstva koja primjenjuje, a jedno od njih je da nema korišćenja tehnologije.

"Rad sa djecom mi je blizak srcu. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vrijeme. Posebno zbog toga što se suočavamo sa razvojem tehnologije, kroz život smo morali da naučimo kako da je koristimo jer se nismo rodili sa tim. Mijenja to dosta pogled na svijet, na nas kao sportiste i poznate ljude. Takve izazove imam sada kroz svoju djecu. Kod njih sam striktna, nemaju nikakve uređaje, 'ajpede' i slično, jer smatram da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije, jer uvijek misliš da neko ima nešto bolje od tebe", zaključila je Ana Ivanović.

