"Ljudi ne vide šta se stvarno dešava": Ana Ivanović otvorila dušu

Ana Ivanović je otvoreno pričala o problemima sa kojima se susretala i kako je pokušavala da riješi sve to tokom karijere i koliko joj je bilo teško.

Izvor: Instagram/ anaivanovic

Ana Ivanović donela je, za mnoge iznenađujuću odluku, kada je u decembru 2016. godine odlučila da se penzioniše sa 29 godina. Riješila je da se posveti porodici, udala se za nekoliko mjeseci prije toga za Bastijana Švajnštajgera i sa njim ima tri sina. Sada prolazi kroz teži period u životu, pošto je pred razvodom od bivšeg njemačkog fudbalera.

Ne dozvoljava Ana da se to primijeti, pa se tako sve češće pojavljuje u javnosti. Na raznim događajima, emisijama, putovanjima. Tako je bio slučaj i sada kada je gostovala u podkastu kod "svježe" penzionisane Karolin Garsije koja je odigrala svoj posljednji meč na ovogodišnjem Rolan Garosu. Upravo je sa njom bivša srpska teniserka pričala o životu tada, karijeri i svemu kroz šta je prolazila.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina.

"Mnogi ljudi ne vide šta se dešava iza kulisa. Vide trofeje, turnire i misle da je to to. Ali, najviše stvari se dešava iza svega. Sav taj naporan rad, posvećenost i niko to ne zna. Igramo skoro svake nedjelje, pa se onda pitaju zašto si izgubio neki meč, a sve to je dio sporta. Osjećaš sve to, ne radi se samo o pritisku, jer naučiš da se nosiš sa tim. Već je tu problem razočaranje. Osjećaš se razočarano, onda sebi sudiš i to te ometa da pružiš ono najbolje. Imaš mnogo vremena sam sa sobom, sa svojim mislima", počela je Ana.

Jedna od tema koju su otvorile jeste i rad sa psiholozima i sa stručnim ljudima koji mogu da pomognu.

"Nije lako naći pravi balans, sada više ljudi pričaju o mentalnim problemima, ali je istina. Da je neko prije nekih 15 godina javno rekao da radi sa psihologom, odmah bi rekli da je lud i da nije normalan. Sada je pomoglo to što recimo Iga Švjontek putuje sa psiholgom, to je podiglo svijest o tome. Mnogi teniseri su o tome pričali, to pokazuje da su svi isti."

"Voljela bih da sam to ranije shvatila"

Pričala je Ana detaljno i iskreno o svom teniskom životu i kako se borila sa nekim teškim momentima tokom karijere.

"Sigurno da ne žele svi da se otvore i da pričaju o svojim problemima i da pričaju pred milionima ljudi, ali ne možeš da poričeš ono šo se dešava. Kako je kod mene bilo? Kada ti ne ide, onda osjećaš sve to, preplavljen si osjećanjima. Za mene je najvažniji momenat bio kada sam shvatila da je ovo moj život i da samo treba da mislim o onome što ja želim, a ne o onome što drugi očekuju od mene da budem. Kada prestaneš da brineš o tome, možda djeluje da neki brinu o tebi, a u stvari to nije slučaj."

Žao joj je što ranije nije naučila te stvari i što se nije okružila pravim ljudima, vjeruje da bi imala još uspješniju karijeru.

"Oni idu i vode svoj život, a ti razmišljaš o tome. Kada sam shvatila da sam ja ta koja kontroliše svoj život, koja stvara sebi prilike takve stvari ti daju osjećaj moći. Tada tek postaješ jača i jača. Ne samo ako sportista, već i kako osoba. To je veoma važno. I dalje učim, da sam imala ovo znanje tada, bilo bi lakše. Pratim svoj put, ovo je proces, put, jer si stalno pod uticajem nekoga."

"Ne čitam komentare na društvenim mrežama"

Vidi opis "Ljudi ne vide šta se stvarno dešava": Ana Ivanović otvorila dušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Screenshot / YpuTube / @televizijauna Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Twitter/@anaivanovic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/anaivanovic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram / anaivanovic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/anaivanovic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/ALESTO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 10 10 / 10

Imala je Ivanovićeva savjet za nove generacije i za igrače koji tek dolaze - ne čitajte komentare na društvenim mrežama.

"Ti si pod očima javnosti, moraš da se boriš sa svim tim javno, to stvara drugačiju perspektivu. Ljudi misle da je to lako. Drago mi je što sam igrala u vrijeme kada društvene mreže nisu toliko postojale. Ja ni danas ne čitam nijedan komentar, ne osjećam potrebu za tim. Ljudi moraju da razumiju to, posebno nove generacije, da shvate da njihova validacija ne dolazi od toga što neko napiše, nekog ko gleda to preko TV-a od kuće. Ako se okružite pravim ljudima, to pomaže."

Priznala je da joj je žao što nije više uživala na samom terenu, što je dozvolila da neke stvari utiču na nju.

"Definitivno bih neke stvari radila drugačije, 100 odsto. Kada si mlad, radiš ono što voliš, ja sam osjećala strast prema tenisu. Možda je, sada kada pogledam stvari iz ove perspektive, možda je trebalo da imam jači tim oko sebe, da me vodi bolje, nego što sam bila toliko slobodna. Porodica je bila tu, ali nisam imala ljude da me vode. Ne mogu da kažem da žalim, ali posljednjih godina shvatiš da je previše. Tijelo nije isto, imala sam probleme sa koljenom, nisam o tome pričala, ljudi te osuđuju. Voljela bih da sam više uživala. Volim taj sport, ali sam u nekom momentu imala takvu vezu da mi je bilo teško da izađem na teren. Ne samo da igram dobro, nego samo da uopšte izađem na teren", zaključila je Ana Ivanović.