Bastijan Švajnštajger poželio sreću Bajernu bez pominjanja Ane Ivanović: Potom je uslijedila lekcija

Bastijan Švajnštajger obukao je dres minhenskog Bajerna i poželio im sreću na klupskom Svjetskom prvenstvu.

Bastijan Švajnjštajger i Ana Ivanović su u procesu razvoda i to je sve očiglednije. Da je drugačije, jasno je da bi odavno demantovali sva pisanja medija o tome i da bi vjerovatno podnosili tužbe. Ovako, samo se čeka da se stvari ozvaniče. Uostalom, slike i snimci koje objavljuju jedno bez drugog i stvari koje rade tome govore u prilog, tako je bilo i na najnovijem snimku koji je objavio bivši njemački fudbaler.

On je na društvenim mrežama obukao dres minhenskog Bajerna i dok su se svi nadali da će možda da spomene Anu na tom snimku ili nešto slično, to se nije dogodilo. Bila je to poruka upućena Bavarcima i poželio im je sreću da osvoje trofej na FIFA svjetskom klupskom prvenstvu.

Bajern prvi meč tamo igra protiv Oklenda, a poslije toga odigraće utakmice protiv Boke juniors i Benfike. Postoji mogućnost da će se tamo naći i Švajnštajger, mada to još uvijek nije potvrđeno.

"Bastijane, tek ćeš da shvatiš"

Fanovi su pisali Bastijanu ispod te objave, dosta komentara bilo je u vezi Ane i njihovog braka, a jedan se posebno istakao i napisala ga je osoba pod nadimkom "Kvin", a njen komentar dobio je i najviše lajkova ispod te objave.

"Postoji stvari koje shvataš zdravo za gotovo dok ste zajedno, ali tek kada je izgubiš, tada ćeš da shvatiš koliko si imao sreće. Bastijane,imao si lijepu, nježnu i lojalnu ženu, ne samo bivšu prvu teniserku svijeta, nego nekoga ko je dao svu svoju slavu da bude uz tebe i da bude podrška tebi i porodici. Rodila je troje djece, brinula od kući, da biste izgradili tako iskrenu ljubav. Kada se vratiš na taj period u životu i kada pomisliš na sve to, onda ćeš da razumiješ da te niko ne voli na način na koji te ona voli. Nova osoba će možda da ti ubrza rad srca, ali je stara osoba ta koja je bila cijelo tvoje srce. Žalićeš, možda ne odmah, ali kada shvatiš da ti se nikada neće vratiti ruke koje su te pustile", napisala je ona na Instagramu.

