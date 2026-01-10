logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siner i Alkaraz su obesmislili tenis: Naplatili rivalstvo i dobijaju novac koji drugi samo sanjaju

Siner i Alkaraz su obesmislili tenis: Naplatili rivalstvo i dobijaju novac koji drugi samo sanjaju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Janik Siner i Karlos Alkaraz odigrali novu egzibiciju, ovog puta u Južnoj Koreji i za to dobili ogroman novac.

Siner i Alkaraz dobili četiri miliona evra za egzibicioni meč u Južnoj Koreji Izvor: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner znaju dobro da naplate svoje rivalstvo. Odigrali su nekoliko sjajnih mečeva, potom preko medija dobili dodatno na popularnosti, a onda su shvatili da umjesto da se "skrivaju" jedan od drugoga i čuvaju za finala koja ih čekaju - mogu i da zarade novac igrajući egzbicije.

Novu su odigrali rano jutros u Seulu (Južna Koreja) i za to su zaradili nevjerovatan novac. Prema najavama, njih dvojica će podijeliti četiri miliona evra, čime su na fantastičan način zakoračili u 2026. godinu.


Ako je to bitno, Alkaraz je pobijedio za nešto manje od dva sata tenisa (7:5, 7:6), pa će tako na Australijan open ući s nešto više saopouzdanja, mada je i pitanje koliko je Siner hteo da "otkriva karte" pred mnogo važnije mečeve. Ipak, tamo ih ne čeka mnogo veća zarada nego u Južnoj Koreji.

Pobjednik muškog singla u Melburnu će zaraditi oko 3,6 miliona evra, dok su samo za jedan meč njih dvojica dobila po dva miliona evra, što je zaista nevjerovatna suma novca da bi je tek tako odbili.

Da li je ovo prava poruka onima koji tek počinju da se bave tenisom, to je već pitanje za Sinera i Alkaraza...

Tagovi

Janik Siner Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC