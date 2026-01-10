Siner i Alkaraz su obesmislili tenis: Naplatili rivalstvo i dobijaju novac koji drugi samo sanjaju

Janik Siner i Karlos Alkaraz odigrali novu egzibiciju, ovog puta u Južnoj Koreji i za to dobili ogroman novac.

Karlos Alkaraz i Janik Siner znaju dobro da naplate svoje rivalstvo. Odigrali su nekoliko sjajnih mečeva, potom preko medija dobili dodatno na popularnosti, a onda su shvatili da umjesto da se "skrivaju" jedan od drugoga i čuvaju za finala koja ih čekaju - mogu i da zarade novac igrajući egzbicije.

Novu su odigrali rano jutros u Seulu (Južna Koreja) i za to su zaradili nevjerovatan novac. Prema najavama, njih dvojica će podijeliti četiri miliona evra, čime su na fantastičan način zakoračili u 2026. godinu.

Ako je to bitno, Alkaraz je pobijedio za nešto manje od dva sata tenisa (7:5, 7:6), pa će tako na Australijan open ući s nešto više saopouzdanja, mada je i pitanje koliko je Siner hteo da "otkriva karte" pred mnogo važnije mečeve. Ipak, tamo ih ne čeka mnogo veća zarada nego u Južnoj Koreji.

Pobjednik muškog singla u Melburnu će zaraditi oko 3,6 miliona evra, dok su samo za jedan meč njih dvojica dobila po dva miliona evra, što je zaista nevjerovatna suma novca da bi je tek tako odbili.

Da li je ovo prava poruka onima koji tek počinju da se bave tenisom, to je već pitanje za Sinera i Alkaraza...