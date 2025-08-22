Ana Ivanović se oprobala i kao pjevačica? Osvanula fotka iz muzičkog studija

Stara fotografija iz 2013. godine ponovo kruži mrežama, a potom je otkriveno i šta je to Ana zapravo snimala

Izvor: Printscreen/Instagram

Ana Ivanović je godinama oduševljavala publiku teniskim uspjesima, ali mnogi nisu znali da se u jednom trenutku okušala i u pjevanju - ili se barem tako priča.

Sve je pokrenula njena stara fotografija iz 2013. koja je ponovo počela da kruži mrežama, a koja je nastala u muzičkom studiju.

Izvor: pritnscreen/instagram

Ljudi su se pitali da li je to Ana pokušala i da se oproba kao pjevačica, no misteriju je "razbio" njen tadašnji kolega Daren Kejhil. Ispostavilo se da je bivša teniserka tada odradila kampanju sa još nekoliko kolega za jedan brend, ali nije poznato o čemu je tačno riječ.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Ipak, mnogi se pitaju da li je Ivanović možda talentovana i za muziku, a pojedinci čak i navijaju da snimi pjesmu.

"Kad mogu neki nebitnjakovići da snimaju, što ne bi mogla ona", samo je jedan od mnogobrojnih komentara na X-u.

A mi ne možemo da vas ne pitamo, šta mislite, kako bi se snašla kao pjevačica? Pišite nam mišljenje u komentarima, a u nastavku pogledajte i kako Ana izgleda nakon razvoda:



(MONDO)