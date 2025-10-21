logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Modni klasik se vratio, ali više nije ono što znate: Evo kako se tvid nosi na jesen 2025.

Modni klasik se vratio, ali više nije ono što znate: Evo kako se tvid nosi na jesen 2025.

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Tvid je ponovo u modi, ali ove jeseni ga nosimo potpuno drugačije! Saznajte kako da ga kombinujete uz farmerke, suknje, patike i aksesoare...

kako se tvid nosi na jesen 2025. Izvor: Dmitry_Tsvetkov/Shutterstock

Tvid se svake jeseni vraća u modu, ali ove godine dolazi u sasvim novom ruhu. Umjesto klasičnih sakoa i kostima koji su nekada važili za poslovni standard, dizajneri i influenserke su ga pretvorili u simbol opuštenog luksuza.

Zaboravite na stroge forme – tvid sada dolazi u oversized krojevima, kombinacijama sa džinsom, pa čak i sportskim patikama.

Možda će vas zanimati

1. Tvid + farmerke = savršen balans

Jedno od glavnih pravila nove sezone glasi – tvid više nije rezervisan za kancelariju. Uparite kratku tvid jaknu sa tamnim farmerkama visokog struka i jednostavnom bijelom majicom. Dodajte zlatne minđuše i gležnjače, i dobićete moderan izgled koji možete nositi od jutra do večeri.

Odeća od tvida
Izvor: Anna Nahabed/Shutterstock

2. Igrajte se bojama i teksturama

Zaboravite na dosadne sive i bež tonove. Ove jeseni nose se pastelni tvid kompleti u boji mente, ružičaste i svijetloplave, ali i kontrasti poput crno-bijelih šara. Ako volite klasičan izgled, odaberite neutralnu nijansu i razbijte je detaljima u boji – maramom, tašnom ili lakiranim cipelama.

Odeća od tvida
Izvor: wrangler/Shutterstock

3. Tvid u mini varijanti

Mini suknje od tvida doživjele su veliki povratak, naročito uz čizme do kojena i mekane džempere. Ova kombinacija djeluje ženstveno, ali i moderno – idealna je za gradske šetnje i večernje izlaske.

Odeća od tvida
Izvor: Alena Gan/Shutterstock

4. I da, tvid ide i uz patike

Nova modna pravila brišu granice između elegantnog i sportskog. Tvid sako možete nositi uz patike i jednostavnu suknju, što je ranije bilo nezamislivo. Ovaj kontrast daje dozu mladalačke energije i čini da tvid izgleda svježije nego ikad.

Evo još nekih kombinacija sa tvidom:

5. Kome najbolje pristaje

Tvid je zahvalan materijal jer ima strukturu koja oblikuje figuru. Sitnije osobe mogu birati kraće jakne i mini suknje, dok visoke dame mogu iznijeti i duge kapute od tvida.

Ako imate obline, birajte modele koji prate liniju tijela i ne previše krupne šare.

Tvid je ponovo hit, ali ovog puta bez pravila i ograničenja. Nosite ga kako vama prija – uz patike, haljine, kožne torbe ili čak trenerke. Jer stil je, prije svega, stvar stava.

Možda će vas zanimati

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Moderne kombinacije za posao
Izvor: Instagram/ooliviamiller
Izvor: Instagram/ooliviamiller

Tagovi

moda odjeća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA