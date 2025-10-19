logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dženifer Lopez u najmoćnijoj jesenjoj kombinaciji: Odijelo koje odiše luksuzom

Dženifer Lopez u najmoćnijoj jesenjoj kombinaciji: Odijelo koje odiše luksuzom

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Dženifer Lopez oduševila u elegantnom jesenjem stajlingu — tvid, bijele pantalone i marama oko vrata učinili su da izgleda kao oličenje luksuza i profinjenog stila.

Dženifer Lopez u najmoćnijoj jesenjoj kombinaciji Izvor: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dženifer Lopez još jednom je pokazala da s razlogom nosi titulu modne ikone. Njen najnoviji stajling spoj je bezvremenske elegancije, poslovnog šika i nenametljive glamuroznosti.

Pop zvijezda je uslikana u sofisticiranoj kombinaciji koja kao da je sišla sa modne piste: bež sako od tvida, uklopljen prsluk u istom tonu i široke bijele pantalone koje su cijelom izgledu dale notu lakoće i profinjenosti.

Uz jednostavnu bijelu košulju i svilenu maramu vezanu oko vrata, Dženifer je unijela retro prizvuk koji podsjeća na klasični engleski "konjički" stil. Cijelu kombinaciju zaokružila je velikim braon naočarima, minđušama u zlatnom tonu i elegantnom torbicom od krokodilske kože.

Ova modna kombinacija savršeno balansira između poslovnog i dnevnog stila, i može poslužiti kao inspiracija svima koji žele da izgledaju dotjerano, a ipak udobno. Posebno oduševljava način na koji Lopez kombinuje klasične komade, sako, prsluk i pantalone sa modernim detaljima, pokazujući da su neutralne boje i kvalitetni materijali ključ sofisticiranog izgleda.

Modni savjet: ako želiš da postigneš sličan efekat, investiraj u dobar blejzer i prsluk od tvida, koji možeš nositi i uz farmerke ili suknju jer efekat će uvijek biti elegantan i šik.

(Lepa i srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dženifer lopez moda stil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA