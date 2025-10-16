Nina Badrić u najraskošnijem izdanju do sada: Elegantno crno odijelo i cipele koje oduzimaju dah

Nina Badrić ponovo je pokazala da je kraljica stila – u savršeno krojenom crnom odijelu i blistavim štiklama, zablistala je na događaju koji je odisao glamuroznom energijom.
Nina Badrić još jednom je potvrdila da elegancija nikada ne izlazi iz mode. Na nedavnom događaju održanom u svečanoj atmosferi koncertne dvorane, pjevačica je zablistala u crnom odijelu od somota, koje je savršeno istaklo njen sofisticirani stil.
Odijelom sakoa savršenog kroja i širokih pantalona Nina je spojila klasičnu ljepotu i modernu dozu samopouzdanja. Materijal sa diskretnim sjajem naglasio je raskoš, dok su duboki dekolte i duge viseće minđuše unijeli dozu glamura.
Posebnu pažnju privukle su srebrne sandale sa kristalima koje su zaokružile cjelokupan izgled. Uz minimalan nakit i elegantnu frizuru, Nina je dokazala da za savršen stajling nisu potrebni prenaglašeni detalji – dovoljno je imati mjeru i osjećaj za stil.
Pored besprijekornog modnog ukusa, ono što se kod Nine uvijek primjećuje jeste njena unutrašnja smirenost i harizma, zbog koje svaka njena pojava ostavlja snažan utisak.
Kako vam se sviđa Ninin stajling?
(Lepa i srećna/Mondo)