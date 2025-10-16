logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nina Badrić u najraskošnijem izdanju do sada: Elegantno crno odijelo i cipele koje oduzimaju dah

Nina Badrić u najraskošnijem izdanju do sada: Elegantno crno odijelo i cipele koje oduzimaju dah

Autor D.B. Izvor Lepa i srećna
0

Nina Badrić ponovo je pokazala da je kraljica stila – u savršeno krojenom crnom odijelu i blistavim štiklama, zablistala je na događaju koji je odisao glamuroznom energijom.

Nina Badrić u raskošnom izdanju Izvor: Printskrin/Instagram/badrich

Nina Badrić još jednom je potvrdila da elegancija nikada ne izlazi iz mode. Na nedavnom događaju održanom u svečanoj atmosferi koncertne dvorane, pjevačica je zablistala u crnom odijelu od somota, koje je savršeno istaklo njen sofisticirani stil.

Odijelom sakoa savršenog kroja i širokih pantalona Nina je spojila klasičnu ljepotu i modernu dozu samopouzdanja. Materijal sa diskretnim sjajem naglasio je raskoš, dok su duboki dekolte i duge viseće minđuše unijeli dozu glamura.

Posebnu pažnju privukle su srebrne sandale sa kristalima koje su zaokružile cjelokupan izgled. Uz minimalan nakit i elegantnu frizuru, Nina je dokazala da za savršen stajling nisu potrebni prenaglašeni detalji – dovoljno je imati mjeru i osjećaj za stil.

Pored besprijekornog modnog ukusa, ono što se kod Nine uvijek primjećuje jeste njena unutrašnja smirenost i harizma, zbog koje svaka njena pojava ostavlja snažan utisak.

Kako vam se sviđa Ninin stajling?

Pogledajte još neke od Nininih stajlinga:

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

moda nina badrić stil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA