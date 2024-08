Šta se desilo s milionerom s kojim je Nina Badrić bila u braku? Bili su ludi od ljubavi, a on se odmah oženio drugom

Nina Badrić ima jedan brak iza sebe, koji je uslijedio nakon 12 godina veze.

Pjevačica Nina Badrić već duže vrijeme je sama i o njenom ljubavnom životu se malo zna. Ali, ono što je poznato, jeste da je Nina bila udata za, kako su prenosili mediji, milionera Bernarda Krasnića.

Nina i Krasnić bili su u vezi 12 godina, a 2003. su se vjerili u Dubrovniku, pa stupili u brak, a onda se razišli i svako je nastavio svojim putem. Od tada, Nina nije uslikana u javnosti sa muškarcem sa kojim bi je povezivali u emotivnom smislu.

Bajkovito vjenčanje održano je pred 180 zvanica, a Nina je blistala u vjenčanici skupocjenog brenda. Tada, luda od ljubavi, nije ni slutila da će ljubavi, nakon samo tri godina doći kraj, prenosili su mediji.

"Vjerujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživjela, nikakav susret koji bi mene promijenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživjeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset", govorila je svojevremeno za domaće medije.

Njihov brak ipak nije uspio, uprkos velikoj ljubavi sada već bivšeg bračnog para, a Ninin nesuđeni ubrzo se ponovo oženio.

"Našem braku smo dali ne jednu, nego dvije šanse, ali, nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali, barem ne mogu prebacivati da nismo preuzeli sve kako bi naš brak opstao. Za oba partnera razvod je stresan događaj, ma kakav god brak bio. To nije nešto što bih ikome poželjela...", rekla je tada otvoreno Nina za hrvatske medije, prenosi story.hr. Pjevačica je uspjela da poništi i crkveno sklapanje braka, koje su ona i Krasnić konačno dobili 2017.

Bernard je trenutno u braku sa Laticom Ivanišević za koju kažu da je prava ljepotica. Bernard i Latica imaju dvoje djece, sina kojeg su dobili 2017. i kćerku Neu, koja je rođena 2023.

Nina nikada nije bolje izgledala, pa je u 52. godini riješila da skrati svoju dugu kosu pa sa novom frizurom neodovljivo podsjeća na izgled sa početka karijere:

