Nina Badrić o karijeri i ranijim izjavama: Spomenula Prijovićku, Beograd...

Nina Badrić govorila je o aktuelnostima u karijeri, ali se prisjetila i ranijih izjava na koje nije naročito ponosna.

Izvor: Instagram/badrich

Pjevačica Nina Badrić tokom leta žarila je i palila fotkama u kupaćem, te na društvenim mrežama uživala u komplimentima koje je dobijala od svojih pratioca.

Nina slovi za jednu od atraktivnijih i uspješnijih pevačica u regionu, a nedavno je veliku podršku uputila mlađoj koleginici Aleksandri Prijović koja je zakazala pet Arena u Zagrebu. Poslije koncerta za pamćenje koji je održala u Zrenjaninu, Badrieva se družila i sa beogradskom publikom nakon dužeg vremena.

Pjevačica ne krije koliko voli srpsku prestonicu, kao i da uvijek rado dolazi.

"Prvo mjesto koje posetim u Beogradu je hotel. Jutros sam došla iz Zrenjanina, imala sam koncert tamo. Inače, imam nekoliko omiljenih restorana koje volim da posjetim. U Beogradu mnogo volim hranu, imate fantastičan izbor, kao i noćni život, a takođe su vam i predstave genijalne", otkrila je Nina, ali je morala da se ne složi sa svojim fanovima iz Beograd da se nedovoljno često druži sa njima, te im je obećala veliki solistički koncert nakon izdavanja albuma:

Kako već decenijama niže uspjehe, sada je otkrila i da li sebe može da zamisli u nekoj drugoj profesiji.

"Ne znam da li bih imala šansu i u jednom drugom zanimanju, ali mogla bih ja raditi svašta. Mogla bih i da kopam krompir, mogla bih da budem poljoprivrednica, ja bih mogla sve, jer sam dosta vrijedna u idu mi od ruke i normalni, kućni, obični poslovi. Ljudi obično misle da mi živimo nekakav 'ekstra život', ali na početku i kraju dana, ja sam ista kao ti i kao svaka druga žena, ali mislim da me je sve sudbinski vodilo prema ovome. Nisam ni mogla da zamislim da ću moći da podnesem neke stvari u ovom poslu, ali ta ljubav prema muzici sve to podnese. Meni ovaj posao nije posao, nego ozdravljenje", istakla je ona, pa otkrila da li ima neku, još uvijek neostvarenu, želju.

"Ima ih puno. Kada bih sada počela da ih nabrajam ne bih stigla na sljedeći nastup. Prvo što mi pada na pamet je putovanje oko svijeta (smijeh), ali imam dosta stvari koje me usrećuju. To je publika, ljudi koji mi daju dovoljnu količinu ljubavi, a usrećujem i samu sebe. Osoba sam kojoj ne trebaju nikakvi “specijalni efekti” da bi imala dobar dan. Čim se probudim kažem Bogu: 'Hvala ti na rukama, nogama, očima. Hvala ti što se krećem, živim i dišem i što mogu izaći u novi dan.' Bez obzira da li je kiša, snijeg ili sunce, ja se radujem svakom novom danu. Mislim da je to život. Mi ljudi obično odlažemo stvari za nešto i nekada, ali mislim da smo jako kratko tu i da treba da živimo u miru, da se izmirimo sa svima i da budemo zahvalni na svemu."

Iako je danas srećna i ispunjena u svakom pogledu, pjevačica ne krije da je u njenom životu bilo i dosta ne tako lijepih perioda.

"Kako ne, puno ih je bilo. Rekla sam već da sam ista kao i svaki drugi čovjek, samo što je naš posao specifičan jer pred ljude moraš izneti samo osmijeh i vedrinu. Utoliko je možda sve to i teže, poslije toga se moraš vratiti u svakodnevnicu koja nije tako bajna. A kako sam to prebrodila? Vjera. Mislim da, da ne vjerujem u Boga, nikada ne bih mogla neke griževe sama izdržati, a ovako sam ih podijelila, pa se lakše sa njima nosim", kaže Nina.

Nina važi za ženu sa velikim stilom. Od samog početka karijere javnosti je poznata kao jedna od najatraktivnijih žena sa naših prostora. Iako je ušla u šestu deceniju, mnogi govore da izgleda nikada lepše, a ona kaže da se oseća nikad bolje. jednom prilikom izjavila je da je mislila da kada žena uđe u pedesete, da je “jednom nogom u grobu”. Sada joj je ta izjava izmamila veliki osmijeh na lice, te je iskreno prokomentarisala:

"Šta da ti kažem? Mladost-ludost. Mlad čovjek svašta blebne, pa sam tako i ja blebnula masu gluposti za koje sam, kada sam ih kasnije pročitala, pomislila: 'Šta ti je bilo sa glavom kada si takve stvari izjavljivala?' Sada su najdivnije žene koje poznajem upravo u četrdesetim i pedesetim godinama, koje ti donose mir. Nisi više klinka koja se bori za svoju poziciju, koja mora puno da radi i stvara. Sada sam u godinama kada mogu sebi da odaberem tempo života kakav želim i to je ono najlepše. Više se ničim ne zanosim. Jednostavno, samo mi je cilj da živim miran život i to je sve."

(MONDO/ Blic)