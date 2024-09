"Stvari su se izmakle kontroli, ali borim se": Nina Badrić progovorila o promjeni koju je napravila

Nina Badrić krčila je put slave lagano, bez skandala, i postala jedna od omiljenih pjevačica na prostorima bivše Jugoslavije.

Izvor: Instagram / badrich

Pjevačica koja je svojim glasom, ali i harizmom prije skoro tri decenije sve oduševila, kako priznaje, nikada nije igrala na kartu izgleda. Nina Badrić nema ništa protiv estetskih zahvata, ali, kako naglašava, voli da prirodno stari.

"Starenje je prirodan proces. Dosta više terora da ne smiješ da ostariš. Ja ne mogu biti žena od 20 godina. Ja sam žena svojih godina. Imam 52 godine i ne mogu da glumim djevojčicu od 20 i nešto godina. Mogu otići kod estetskog hirurga da operišem usne, zategnem lice, sve živo po svom tijelu popravim, ali ja ću i dalje zračiti kao žena svojih godina. I izgledaću mislim, nakaradno i lošije nego što izgledam sad. Stariti je privilegija. Znači danas, kada ljudi umiru mladi, stariti je velika privilegija. Dočekati neke godine, 60-e, 70-e, a kamoli 80-e, je danas postalo kao 'science fiction'. Oduzeti ženi pravo da stari je degutantno i usudi ću se reći, zaista debilizam. Jer ako je muškarac šarmantniji, što je deblji, što ima otromboljeniji stomak i što ima više bora, pa onda je i žena isto tako šarmantnija. Ipak svaka ta bora pokazuje tvoj život, pokazuje ono što si ti živjela i prošla i taj teror nekakve vještačke ljepote je loše. Danas je zabranjeno ženama starenje, apsolutno. Ja to uopšte ne podržavam", iskrena je Nina, koja zrači pojavom od trenutka od kada se pojavila na javnoj sceni.

Izvor: Instagram printscreen/badrich

"Sretna sam, dobro se osjećam, u nekoj sam fazi života kada nigdje ne jurim, kada lagano konzumiram život iz dana u dan. Sada prvi put dajem čak i vremena za odmor, ne trčim više za koncertima, karijerom, nego jednostavno život u balansu", istakla je ona.

"Naučila sam da povučem ručnu"

Prema njenim riječima, naučila je da povuče ručnu i da da udovoljava sebi.

"Mislim da znam da povučem ručnu, ove godine sam to naučila, prije to nisam znala. Ideš, ideš, ideš i krug te samelje. Prije tri godine me je nazvao najbolji prijatelj i rekao mi: 'Znaš li ti uopšte gdje se nalaziš, u kom si gradu, gdje si se probudila, daj malo Nina stani na loptu, stalno si negdje, ne možeš jednostavno pet dana u komadu da se odmoriš'. Na to bih mu rekla da meni odmor nije potreban, ja imam energije, ja imam snage i ja mogu sve to. Međutim, dođeš u neki period života kada shvatiš da i nije to samo život, rad, nego da želim da sebi priuštim putovanje na koje nisam otišla, odmor na koje nisam bila i posjetiti Hvar gdje imam stan u koji rijetko kada odem, bez obzira što se čini da sam dole često, ali to mi budu neki ukradeni dani", kaže ona.

Sebi se posvetila pa sada vodi računa i kako se hrani. "Posljednje tri godine kad sam god bila u Sarajevu nisam otišla ni na ćevape, ni na pitu. Pite obožavam za koje bi se prodala. Sada opet neke stvari malo pripazim i sretna sam. Znaš, sutra dan ujutro kad se probudim, laka sam, nisam podbula. Počela sam više da kontrolišem što jedem. Možda je sada ovaj izgled posljedica toga", naglasila je ona i našalila se: "Dobro, nije loše za jednu 52-godišnjakinju."

Izvor: Instagram/badrich

"Stvari su se izmakle kontroli"

Nina uveliko radi na novom albumu, a nedavno je objavila dvije pjesme i snimila spot za njih.

"Neobične su, odlične, životne kakva sam i ja sama. U ovom moru jedne trep muzike, ja nastavljam i dalje biti Nina Badarić. Ja drugu kartu u muzici nemam. Tako da pratim svoj rukopis, inspiraciju. Super su mi pjesme. Autor je Ante Pecotić. Završila sam kompletni album na kojem je 12 novih pjesama i zapravo jedva čekam da ljudi čuju sve numere. Ovo su samo prve od 12. Treća uskoro izlazi. Nastrpljiva sam da se čuju sve pjesme. Međutim, danas su se vremena promijenila. Albumi se ne objavljuju. Odlučili smo da promovišemo pjesmu po pjesmu i onda ćemo vjerovatno početkom iduće godine preostalih šest pjesama pustiti u jednom danu. I ja pokušavam da se snađem u svemu ovome", kaže ona.

Prema njenim riječima muzika se posljednjih godina dosta promijenila.

"Mislim da su se stvari izmakle kontroli, ali Bože mili, ljudi neka slušaju ono što im odgovara. Međutim, trenutno su sve zaokupile pjesme koje po meni nemaju neku dugoročan kvalitet, ali vrijeme će pokazati, ko sam ja da sudim. Vrijeme je najbolji prijatelj za sve, ko će od tih izvođača opstati i ostati u narednih pet godina i to će biti neko ko je imao nešto da kaže. Jer mislim da je muzika ipak na kraju ostaje ona gdje nešto kažeš, neki ljudi se vežu za pjesmu, pogotovo uz tekst. A sad tekstovi koji govore o autu, brzinama, cicama i dupetu, ne znam da li će to ostati. Ako ostane i preživi kao nekakav klasiki evergreen, alal vera", smatra Nina čija muzika je opstala i jedna je od najslušanijih na ovim prostorima. "Borim se", naglasila je ona.

Pogledajte kako izgleda Nina na najnovijim fotografijama:

(Blic/MONDO)