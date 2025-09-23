Da li su pantalone niskog struka opet u modi? Evo šta kažu modni stručnjaci i sa čime se najbolje kombinuju

Pantalone niskog struka ponovo su u fokusu mode. Saznajte šta kažu dizajneri, kako da ih nosite i da li će zaista postati dominantan trend 2025. godine.

Izvor: Roman Samborskyi/Shutterstock

Poslije više od jedne decenije dominacije visokog struka, pantalone niskog struka polako se vraćaju na velika vrata. Ovaj trend, koji je obilježio kasne devedesete i rane dvehiljadite, ponovo se pojavljuje na pistama i u street style kombinacijama, a modni dizajneri imaju podijeljena mišljenja – da li je ovo osvježenje ili povratak nečemu što je bolje ostaviti u prošlosti?

Povratak trenda iz 2000-ih

Modne kuće poput Miu Miu, Blumarine i Versace u svojim novim kolekcijama predstavile su pantalone i suknje niskog struka, jasno poručujući da se Y2K estetika i dalje snažno drži. Na revijama su modeli kombinovali ovakve krojeve sa kratkim topovima, blejzerima i kožnim jaknama, praveći kontrast između ležernog i elegantnog.

Zašto žene opet biraju niski struk

Prema mišljenju stilista, razlog povratka ovog trenda leži u želji za eksperimentisanjem i promjenom nakon dugog perioda uniformisanih krojeva sa visokim strukom. Niski struk otvara mogućnost za slojevito oblačenje, isticanje stomaka ili nošenje zanimljivog pojasa. Takođe, mlađe generacije koje nisu nosile ovaj trend prije 20 godina sada ga doživljavaju kao nešto novo i uzbudljivo.

Šta kažu dizajneri

Neki modni stručnjaci smatraju da niski struk donosi više slobode i nonšalantnosti u stil, dok drugi upozoravaju da nije najpraktičniji kroj za svakodnevno nošenje. "Niski struk zahteva samopouzdanje i pravi odabir kombinacije – najbolje izgleda kada se nosi sa opuštenim komadima, a ne uvijek uz uske majice", navodi jedan londonski stilista.

Pantalone niskog struka

Izvor: Jenny Arle/Shutterstock

Kako ih nositi danas

Ako želite da probate ovaj trend, modni savjetnici preporučuju:

birajte šire farmerke ili pantalone sa niskim strukom, koje su udobnije i modernije od ultra-uske varijante iz 2000-ih,

kombinujte ih sa oversized sakoom ili košuljom za balans,

dodajte efektan kaiš koji će naglasiti stil,

u dnevnim kombinacijama ih nosite sa patikama, a za večernje izlaske sa sandalama ili čizmama na štiklu.

Da li će postati dominantan trend?

Dok su neke žene oduševljene povratkom ovog trenda, druge ga dočekuju sa rezervom, prisećajući se da je niski struk često bio neudoban i nepraktičan. Međutim, jasno je da će se narednih sezona sve više viđati na ulicama i društvenim mrežama. Dizajneri poručuju – niski struk nije za svakoga, ali ako vam se dopada, slobodno eksperimentišite i prilagodite ga svom stilu.