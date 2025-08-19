Ove pantalone će obilježiti jesen 2025: Tri modela koje možete nositi već danas, a oduševiće vas udobnošću

Otkrijte tri jesenja modela pantalona koje možete nositi već danas. Udobne, moderne i savršene za prelazno vrijeme – osvježite garderober trendovima 2025.

Izvor: Svitlana Sokolova/Shutterstock

Jesen 2025. donosi osvježenje u garderoberu, a ključni komadi su pantalone koje već sada možete nositi. Modni stručnjaci i ulični stil pokazuju tri glavna trenda koja spajaju udobnost, eleganciju i hrabru igru s krojevima. Ako želite da izgledate moderno i unaprijed pratite modne tokove, ovo su modeli koje vrijedi uvesti već danas.

1. Uske pantalone

Uske pantalone se vraćaju u velikom stilu. Savršeno prate liniju tijela i idealne su za slojevite kombinacije. Već sada ih možete nositi uz lagane sandale ili patike, a kada zahladi, uparite ih sa gležnjačama i oversized džemperom. Popularne su neutralne nijanse, kao i modeli od kože i teksasa.

Savjeti: Kombinujte sa dugim košuljama ili laganim blejzerima, a aksesoari u jesenjim tonovima dodatno naglašavaju stil.

Uske pantalone

Izvor: Sabelnikova Olga/Shutterstock

2. Pantalone sa suknjom

Ovaj avangardni model kombinuje praktičnost i modnu hrabrost. Pantalone sa suknjom preko savršene su za one koji žele da budu primijećeni. Već sada ih možete nositi sa jednostavnim topovima, a jesen donosi mogućnost kombinovanja sa dugim kaputima ili laganim džemperima.

Savjeti: Birajte modele u neutralnim tonovima ili pastelama za dnevne kombinacije, a jesenji trendovi predviđaju i karirane i tamnije varijante.

Pantalone sa suknjom

Izvor: Q88/Shutterstock

3. Satenske pantalone

Satenske pantalone ostaju sinonim za eleganciju i udobnost. Lagane, lepršave i sjajne, idealne su za prelazno vrijeme. Već sada ih možete nositi sa majicama i sandalama, a u jesen kombinujte sa pletenim džemperima ili kožnim jaknama.

Savjeti: Neutralne nijanse ostaju klasik, a bordo, smaragdna i tamnoplava donose modnu dozu sofisticiranosti.

Satenske pantalone

Izvor: triocean/Shutterstock

Ovi jesenja moda trendovi pantalona 2025 pokazuju da je moguće kombinovati stil, udobnost i praktičnost. Najljepše od svega – ne morate da čekate jesen da biste ih nosili, jer su modeli već spremni za ulice sada.