Ovako izgleda savršeno muško tijelo: Mnoge će iznenaditi konačan rezultat naučnika

To je pitanje koje već vijekovima zbunjuje muškarce širom svijeta - šta žene zaista žele?

Izvor: Master1305/Shutterstock

Sada naučnici možda imaju odgovor, barem kada je riječ o muškom tijelu. Istraživači sa Kineske akademije nauka otkrili su koji tip muške građe žene smatraju najprivlačnijim. A njihova otkrića bi mogla da obraduju sve one sa tzv. "dad bod" izgledom - malo jačom i opuštenijom figurom.

Prema istraživanju, najprivlačniji indeks tjelesne mase (BMI) za muškarce kreće se između 23 i 27, a izgled možete da vidite na "Dejli mejlu". Na gornjoj granici tog raspona, BMI se zapravo već smatra prekomjernom tjelesnom težinom, prema klasifikaciji britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

"Masno tkivo može da bude važno jer je obrnuto povezano sa nivoom testosterona u krvi, pa je zato bolji pokazatelj 'kvaliteta' potencijalnog partnera", napisali su istraživači.

Kroz istoriju su se ideali ženskog tijela drastično mijenjali - od oblinastih figura poput Merilin Monro 1950-ih, do izuzetno mršavog izgleda 1990-ih. Međutim, muško tijelo do sada nije bilo u fokusu sličnih istraživanja.

"Fizička privlačnost kod muškaraca je znatno rjeđe proučavana", navodi se u studiji koju je predvodio Fan Sja, objavljenoj u časopisu Personality and Individual Differences.

Kako bi došli do odgovora, naučnici su prikupili 283 ispitanika iz Kine, Litvanije i Velike Britanije. Pokazali su im 15 crno-bijelih slika muških tijela sa različitim BMI vrijednostima - od 20,1 do 33,7 - dok su lica bila zamućena. Zadatak ispitanika bio je da ocijene privlačnost tijela na skali od 1 (najmanje privlačno) do 9 (najprivlačnije).

Rezultati su pokazali:

U Kini - najprivlačniji BMI bio je 23,4

U Litvaniji - 23,0

U Velikoj Britaniji - 26,6

Za poređenje, NHS kao "zdrav" smatra BMI između 18,5 i 24,9, dok je BMI od 25 do 29,9 u kategoriji "prekomjerne težine".

Iako postoje značajne razlike u stopama gojaznosti među ovim zemljama, naučnici nisu otkrili velike kulturološke razlike u preferencijama. Možda biste pomislili da ljudi preferiraju vitkije tijelo, ali rezultati su pokazali da su i muškarci i žene preferirali BMI između 23 i 27.

"Vjerovatno zato što je sa evolutivne tačke gledišta korisno da oba pola imaju sličan osjećaj za privlačnost u sopstvenoj populaciji", navodi se u zaključku studije.

Ovo su dobre vijesti za muškarce sa nekoliko kilograma viška. Ipak, prethodna istraživanja pokazala su da muškarci i dalje preferiraju tanje ženske figure.

"Žene su osjetljive na tjelesnu težinu na način koji je u skladu s evolutivnim očekivanjima. Nasuprot tome, prethodne studije pokazuju da muškarci za privlačnije smatraju žene koje su mršavije od evolutivnog optimuma", navode istraživači.

(MONDO)