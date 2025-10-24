Najmodernije bunde za sezonu jesen/zima 2025–2026: "Šerpa krzno" najpopularnije

U sezoni jesen/zima 2025–2026, bunde se vraćaju u punom sjaju, ali ne kao nostalgični podsetnik na prošla vremena - već kao savremeni modni izraz koji kombinuje teksturu, volumen i održivost.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Krzno više nije rezervisano samo za klasične kapute; pored omiljenih bundiza ovu zimu, ono se pojavljuje u novim formama, na suknjama, torbama, pa čak i kao detalj na obući. Dizajneri ga koriste kao sredstvo za oblikovanje siluete, dodavanje slojevitosti i stvaranje kontrasta.

Najzastupljeniji materijal ove sezone je vještačko krzno, koje se sve više tretira kao luksuzan, cruelty-free izbor.

Njegova obrada je sofisticirana, sa bogatim teksturama koje podsjećaju na prirodno krzno, ali bez etičkih dilema.

Pored njega, posebno mjesto zauzima šerling - vrsta krzna koja se dobija od ovčije kože sa zadržanom vunom s unutrašnje strane. U modnoj industriji, šerling se koristi u kaputima, jaknama i prslucima, a karakteriše ga mekoća, toplina i vizuelna punoća. Kod nas se sve češće naziva "šerpa krzno" i prepoznatljivo je po tome što izgleda kao da je iznutra obloženo vunom.

Krojevi bundica oslanjaju se na retro estetiku, ali sa savremenim pomakom. Skraćeni modeli sa naglašenim ramenima i velikim kragnama evociraju duh sedamdesetih, dok dugi kaputi sa ravnim linijama i diskretnim detaljima nude minimalistički luksuz. Boje su bogate - karamel, čokolada, maslinasta zelena, bordo i tamnoplava dominiraju kolekcijama, dok se neutralne nijanse poput bež i sive koriste za slojevito stilizovanje.

Budite oprezni pri izboru. Moderna, kvalitetna bunda prepoznaje se po teksturi, kroju, završnoj obradi i načinu na koji "leži" na tijelu dok jeftine varijante, poznate kao "jambolije", često djeluju kruto, neprirodno i vizuelno neusklađeno.

Izvor: MODA OPERANDI/© 2024 Moda Operandi, Inc. All rights reserved.

Zavirite u galeriju slika i pogledajte još prelijepih modela.

(Lepa i srećna)