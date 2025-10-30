Ako ste niži od 165, ovakvu jaknu izbacite iz ormara: Skraćuje vas i čini debljom, a evo čime da je zamenite

Ako ste niži od 165 cm, neke jakne mogu vizuelno skratiti figuru i dodati kilogram ili dva. Saznajte koje modele izbaciti iz ormara i kojom vrstom jakne ih najbolje zameniti.

Izvor: Veronika Zelenina/Shutterstock

Zima 2025. otvara prostor za eksperimentisanje: dizajneri se igraju proporcijama i volumenom. Ali ako ste niže od 165 cm, jedan komad garderobe može da upropasti čak i najbolje osmišljeni outfit – čineći siluetu "teškom". I dok se delimično smatra klasikom, najbolje je reći mu odlučno "ne".

Tokom hladnijih mjeseci, mnogi daju prednost udobnosti i toplini, zanemarujući proporcije. Što je odjeća glomaznija, više "skraćuje" visinu, a zimska odjeća već dodaje obim. Zato je izbor pravog gornjeg djela ključan za harmoničnu siluetu.

Komad koji treba izbjegavati

Duga perjana jakna do članaka je praktična, ali za sitne žene predstavlja zamku: vizuelno skraćuje noge i čini siluetu teškom. Problem se pogoršava ako nema definisan struk ili je bezobličnog kroja. Kombinovana sa debelim čizmama i šeširom, figura se transformiše u "vertikalni blok", gubeći lakoću i ženstvenost.

Savet stilista: nemojte birati dužinu ispod sredine listova.

Kako je zamijeniti

Kratke ili srednje perjane jakne koje se završavaju iznad kolena vizuelno produžuju noge i čine figuru proporcionalnijom.

Uske jakne ili perjane jakne sa kaišem naglašavaju struk i stvaraju siluetu pješčanog sata.

Alternativa perjanim jaknama: kaputi od vune ili sa kaišem od čvrstih materijala.

Popularni trend za zimu 2025-2026: kratke pufer jakne sa visokim kragnama i sjajem, koje se lako kombinuju sa farmerkama, suknjama i pletenim odjelima.

Duga zimska jakna

Izvor: K-FK/Shutterstock

Trikovi da izgledate više

Igrajte se vertikalnim krojevima i monohromatskim kombinacijama.

Kombinujte svjetliji gornji dio sa tamnijim donjim dijelom.

Nosite visoke čizme ili čizme do članka sa čvrstom potpeticom.

Dodaci: kompaktna torba sa dugim kaišem ili kapa u istoj boji vizuelno balansiraju siluetu.

Zimska lista "zabranjenih" komada za niske djevojke

Široke pletene pantalone od vune – skraćuju noge i dodaju volumen.

– skraćuju noge i dodaju volumen. Ugg čizme sa debelim đonom – vizuelno otežavaju figuru.

– vizuelno otežavaju figuru. Kape sa pomponima – slatke, ali mogu narušiti proporcije glave i tijela uz voluminozan gornji dio.

Ključ: za zimsku sezonu 2025/26, sve je u pravilnim proporcijama. Zamenite dugu jaknu kraćom, naglasite struk i birajte obuću koja vizuelno produžuje noge. Čak i zimska odeća može biti udobna i lagana, ako pažljivo birate svaki element.

(Story/ Lepa&Srećna)

