Broj 1 model jakne za jesen koja je savršena za ležerne autfite

Sjajan predlog jakne za jesen i međusezonu je štepana jakna!

Nastavljamo da istražujemo šta sve ulazi u osnovnu jesenju kapsulu, jer će neki od ovih komada postati osnova ne samo za ovu sezonu, već i za narednu. Ovo vrijeme je zanimljivo i zbog međusezone — jednog od najtežih perioda za stilizovanje. Često pišemo o univerzalnim predmetima, a ova jakna je definitivno jedan od njih.

Trenutno se u sekcijama noviteta pojavljuje mnogo krojeva, od modernizovanih kožnih jakni i bomber jakni do klasičnih trench kaputa, ali već dvije godine postoji jedan model spreman za svaku vremensku priliku, na koji se mnoge modne ikone širom svijeta prije svega oslanjaju — a to je štepana jakna. Na početku XX vijeka, popularnost ovog modela je porasla zahvaljujući Džonu Barboru, osnivaču brenda Barbour, koji je razvio čuvenu mušku štepanu jaknu. Prvobitno je bila namijenjena vojnicima, lovcima i ribarima, ali su kasnije glavni obožavaoci Barbour jakni postali članovi britanske kraljevske porodice. Danas se štepane opcije mogu pronaći u kolekcijama gotovo svih modnih kuća — od premium brendova do masovnog tržišta. Ove sezone su one među glavnim trendovima. Dizajneri su predstavili različite varijante. Na primjer, kod Ester Manas i Patou pronašli smo skraćene jakne u zelenim tonovima, dok je brend Jil Sander kreirao modele u punoj varijanti u jarkim bojama. Najuniverzalnija je jakna srednje dužine u osnovnim nijansama, poput crne, braon, plave ili kaki.

Izbor materijala je ključni faktor na koji treba obratiti pažnju prilikom kupovine. Prirodno perje ostaje najbolja opcija, jer odlično zadržava toplotu, pružajući lakoću i udobnost. Međutim, zahtijeva pažljivo održavanje i može biti nešto skuplje. Savremeni sintetički punjači predstavljaju odličnu alternativu. Što se tiče spoljnog materijala, birajte one sa vodootpornom završnicom — to će vas sigurno zaštititi od svake nepogode.

Stilizovanje stegnute jakne je vrlo jednostavno zahvaljujući njenoj univerzalnosti i aktuelnosti. Da biste stvorili elegantan izgled, kombinujte jaknu s dugom pletenom haljinom ili midi suknjom. Ovo će dodati sofisticiranost i kontrast teksturi štepanog materijala. Za svakodnevni look, odgovaraće vam ravne farmerke i udoban džemper. U zavisnosti od prilike, upotpunite izgled modernim patikama, čizmama na ravnoj peti ili čizmicama.

