Ana Vintur 62 godine ne mijenja frizuru: Evo zašto se nepodnošljiva šefica ne usuđuje na promjenu

Legenda modne industrije, nepodnošljiva šefica i žena koja je Met Galu učinila ponovo velikom danas puni 76. godina - sa frizurom koju više od šest decenija nije promijenila. Zašto?

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Karijera Ane Vintur, duga skoro četiri decenije na čelu jednog od najstarijih modnih časopisa na svijetu, pretvorila ju je u pravu ikonu mode. I kao svaka legenda, i ona ima svoje svijetle i tamne strane. Danas je Ana Vintur bivša glavna urednica američkog "Voga", ali i dalje aktivna globalna direktorka izdavačke kuće Condé Nast. Danas puni 76 godina, a mnogi komentarišu da se ne mijenja. Zašto? Frizura je ono što ne menja - već 62 godine.

Ana je jedna od najuticajnijih figura u savremenoj modnoj industriji, poznata po strogom pristupu poslu i želji da kontroliše sve procese u izdanjima sa kojima radi. Njena vizija u "Vogu" podigla je časopis na potpuno novi nivo - od editorijala do fotografija, mijenjajući percepciju o modnim publikacijama i prilagođavajući jedan od najstarijih modnih magazina svetu društvenih mreža, interneta i vještačke inteligencije.

Kada je jednom poželela da promeni frizuru, morala je da nosi šešir nekoliko meseci.

Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia

Ipak, ono što je možda i najprepoznatljivije kod nje nije samo modna hrabrost, već i njena frizura. Ana već više od šest decenija ne mijenja svoj prepoznatljivi bob sa šiškama. To je objasnila Rijani, u Jutjub emisiji Go Ask Anna.

"Jednom sam pokušala da promijenim frizuru i to je bila katastrofa. Morala sam da nosim šešir nekoliko mjeseci. Zato sam previše zabrinuta i previše lijena da pokušam ponovo. Bila sam kod mnogih frizera, ali ne mogu da se sjetim koliko dugo nosim bob. Mislim da je to skoro cijeli život", rekla je.

Danas, u 76. godini, njen bob i dalje važi za simbol stila, a što je posebno zanimljivo, to je da je ova frizura ponovo u vrhu trendova. Prvi bob sa šiškama napravila je sa samo 14 godina. Razlog? Bio je početak njene buntovne prirode.

Ana Vintur je zbog buntovne prirode izbačena iz škole kada je imala 16 godina.

Izvor: Shutterstock

Ana Vintur rođena je u aristokratskoj porodici. Njena majka Eleonora bila je filmska kritičarka i aktivistkinja, dok je otac Čarls Vintur uređivao novine Evening Standard. Njeni roditelji ozbiljno su shvatali njenu ranu strast prema modi, a još u tinejdžerskim danima Ana je pokazivala buntovnu prirodu. Sa samo 16 godina izbačena je iz škole zbog kršenja pravila oblačenja, jer su njene suknje i kosa postajale sve kraće.

Pod njenim vođstvom, "Vog" je počeo da se obraća ženama koje žele da budu informisane, nezavisne i ekonomski aktivne. A frizura, sunčane naočare i bezvremenski stil Ane Vintur postali su sinonim za moć, autoritet i luksuz u modnom svijetu.