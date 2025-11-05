Bakarna kosa je opet hit: Uz ovih 5 nijansi izbrisaćete godine i dodati toplinu licu

Bakarna kosa i dalje osvaja frizerske salone! Otkrivamo najljepše nijanse - od zlatne do crvenkaste koje laskaju svakom tenu i čine kosu blistavom i modernom.

Izvor: Inside Creative House/Shutterstock

Bakarna boja kose ne silazi sa trona ni ove sezone, i to s dobrim razlogom. Ova topla nijansa unosi sjaj, ističe crte lica i daje prirodan, a upečatljiv izgled. Bez obzira da li volite diskretan ton meda ili intenzivnu crvenu bakarnu, postoji varijanta koja savršeno pristaje vašem tenu i stilu.



U nastavku vam donosimo 5 najljepših nijansi bakarne kose koje trenutno dominiraju Instagramom i frizerskim salonima - pravi dokaz da je ova boja bezvremenski klasik.

5 nijansi koje dokazuju da je bakarna kosa neprikosnovena:

Classic Copper – čista, intenzivna bakarna koja izgleda luksuzno pod suncem.

Peach Copper – nježnija, breskvasta nijansa koja osvjetljava lice.

Toffee Copper – savršen balans topline i prirodnosti, idealna za brinete.

Rose Copper – moderan miks bakarne i ružičaste, obožavan na Instagramu.

Ginger Spice – lagano narančasta nijansa koja naglašava karakter i stil.

Savjet za negu bakarnih nijansi

Bakarne nijanse zahtijevaju posebnu njegu – koristite šampon bez sulfata i proizvode za očuvanje boje kako bi sjaj trajao duže. Za osvježavanje između farbanja odlični su prelivi ili toneri u toplim tonovima.

(Lepa i srećna/Mondo)