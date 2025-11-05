Bakarna kosa je opet hit: Uz ovih 5 nijansi izbrisaćete godine i dodati toplinu licu

Bakarna kosa i dalje osvaja frizerske salone! Otkrivamo najljepše nijanse - od zlatne do crvenkaste koje laskaju svakom tenu i čine kosu blistavom i modernom.
Bakarna boja kose ne silazi sa trona ni ove sezone, i to s dobrim razlogom. Ova topla nijansa unosi sjaj, ističe crte lica i daje prirodan, a upečatljiv izgled. Bez obzira da li volite diskretan ton meda ili intenzivnu crvenu bakarnu, postoji varijanta koja savršeno pristaje vašem tenu i stilu.
U nastavku vam donosimo 5 najljepših nijansi bakarne kose koje trenutno dominiraju Instagramom i frizerskim salonima - pravi dokaz da je ova boja bezvremenski klasik.
5 nijansi koje dokazuju da je bakarna kosa neprikosnovena:
Classic Copper – čista, intenzivna bakarna koja izgleda luksuzno pod suncem.
Peach Copper – nježnija, breskvasta nijansa koja osvjetljava lice.
Toffee Copper – savršen balans topline i prirodnosti, idealna za brinete.
Rose Copper – moderan miks bakarne i ružičaste, obožavan na Instagramu.
Ginger Spice – lagano narančasta nijansa koja naglašava karakter i stil.
Savjet za negu bakarnih nijansi
Bakarne nijanse zahtijevaju posebnu njegu – koristite šampon bez sulfata i proizvode za očuvanje boje kako bi sjaj trajao duže. Za osvježavanje između farbanja odlični su prelivi ili toneri u toplim tonovima.
(Lepa i srećna/Mondo)