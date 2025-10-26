Boje kose koje skidaju i do 10 godina sa lica: Frizeri ovo čuvaju kao strogu tajnu, pronađite svoju nijansu

Frizeri otkrivaju tajne boja kose koje podmlađuju. Evo kako da izaberite nijansu koja osvježava lice i vraća samopouzdanje, posebno ako imate preko 50 godina.

Izvor: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Kosa je okvir lica i jedan od najvažnijih detalja koji utiče na cjelokupan izgled. Poslije pedesete, pravilan izbor boje može učiniti da lice izgleda svježije, ten blistavije, a cjelokupan utisak mlađe.

U ovom vodiču frizeri otkrivaju koje boje kose podmlađuju žene 50+, koje nijanse treba izbegavati i kako kombinovati tonove da kosa izgleda prirodno i zdravo.

Zašto je boja kose važna poslije 50. godine

Kako starimo, kosa prirodno gubi pigment i sjaj, a ten može postati malo blijeđi. Nepravilno odabrana boja može dodati godine – dok pravi tonovi vizuelno osvježavaju lice, ističu oči i čine da linije lica djeluju mekše.

Stručnjaci ističu da je ključ kombinacija toplih i hladnih tonova koja se uklapa u prirodnu boju tena i očiju, umesto da se slijepo prati trend.

Top 5 boja koje podmlađuju

1. Topli karamel

Savršena nijansa za žene sa svijetlijim ili zlatnim tonovima tena.

Daje licu toplinu i osvijetljava crte lica.

Idealna za dame koje žele blagi prelaz sa prirodnom sedinom.

2. Tamna čokolada

Klasika koja uvijek izgleda sofisticirano.

Najljepše pristaje ženama sa maslinastim i tamnijim tonom kože.

Kombinuje se sa blagim pramenovima za dodatni volumen i dimenziju.

3. Biserno plava

Hladna nijansa koja osvježava ten i maskira žute tonove.

Preporučuje se ženama sa svijetlijom kožom i plavim ili zelenim očima.

Idealna za kombinovanje sa šminkom nježnijih tonova

4. Topla medna

Srednje topla nijansa koja djeluje prirodno i nežno.

Laskava za dame koje žele mekši, sunčani izgled.

Odlično prikriva sive vlasi, a ne djeluje oštro ili starije.

5. Svijetli pramenovi ili balejaž

Suptilni prelazi i pramenovi vizuelno otvaraju lice i dodaju mladolikost.

Daju kosi dubinu i teksturu.

Idealno za žene koje žele osvježenje bez potpunog farbanja cijele kose.

Boje koje je bolje izbjegavati posle 50.

Previše crna ili jako tamna kosa može vizuelno dodati godine.

kosa može vizuelno dodati godine. Pretamne ili hladne nijanse bez toplih tonova mogu lice učiniti umornim.

bez toplih tonova mogu lice učiniti umornim. Previše žuti ili narandžasti tonovi farbe izgledaju neprirodno i postaravaju.

Savjeti frizera za savršenu boju posle 50.

Balans toplih i hladnih tonova – pravi miks čini da lice izgleda svježe.

– pravi miks čini da lice izgleda svježe. Postepeno osvježavanje – manje je više: pramenovi ili balejaž daju prirodniji efekat od potpune promjene boje.

– manje je više: pramenovi ili balejaž daju prirodniji efekat od potpune promjene boje. Održavanje sjaja – koristite šampone i maske za obojenu kosu, a toniranje jednom u nekoliko meseci čuva hladne i tople nijanse.

– koristite šampone i maske za obojenu kosu, a toniranje jednom u nekoliko meseci čuva hladne i tople nijanse. Prirodna sedina – prihvatite dio sedih vlasi, to može izgledati moderno i elegantno uz prave tonove.

– prihvatite dio sedih vlasi, to može izgledati moderno i elegantno uz prave tonove. Konsultacija sa stručnjakom – profesionalac može preporučiti nijansu koja najbolje pristaje vašem tenu, obliku lica i stilu.

Izvor: Shutterstock

Nemojte slijepo pratiti trend

Boja kose može napraviti čudo za izgled žene poslije 50. godi vizuelno podmlađuju, osvežavaju ten i vraćaju samopouzdanje. Umjesto da pratite trendove bez razmišljanja, birajte tonove koji komplimentiraju vašoj prirodnoj ljepoti i stilu.