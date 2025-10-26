logo
Boje kose koje skidaju i do 10 godina sa lica: Frizeri ovo čuvaju kao strogu tajnu, pronađite svoju nijansu

Boje kose koje skidaju i do 10 godina sa lica: Frizeri ovo čuvaju kao strogu tajnu, pronađite svoju nijansu

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Frizeri otkrivaju tajne boja kose koje podmlađuju. Evo kako da izaberite nijansu koja osvježava lice i vraća samopouzdanje, posebno ako imate preko 50 godina.

Boje kose koje podmlađuju Izvor: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Kosa je okvir lica i jedan od najvažnijih detalja koji utiče na cjelokupan izgled. Poslije pedesete, pravilan izbor boje može učiniti da lice izgleda svježije, ten blistavije, a cjelokupan utisak mlađe.

U ovom vodiču frizeri otkrivaju koje boje kose podmlađuju žene 50+, koje nijanse treba izbegavati i kako kombinovati tonove da kosa izgleda prirodno i zdravo.

Zašto je boja kose važna poslije 50. godine

Kako starimo, kosa prirodno gubi pigment i sjaj, a ten može postati malo blijeđi. Nepravilno odabrana boja može dodati godine – dok pravi tonovi vizuelno osvježavaju lice, ističu oči i čine da linije lica djeluju mekše.

Stručnjaci ističu da je ključ kombinacija toplih i hladnih tonova koja se uklapa u prirodnu boju tena i očiju, umesto da se slijepo prati trend.

Top 5 boja koje podmlađuju

1. Topli karamel

  • Savršena nijansa za žene sa svijetlijim ili zlatnim tonovima tena.
  • Daje licu toplinu i osvijetljava crte lica.
  • Idealna za dame koje žele blagi prelaz sa prirodnom sedinom.

2. Tamna čokolada

  • Klasika koja uvijek izgleda sofisticirano.
  • Najljepše pristaje ženama sa maslinastim i tamnijim tonom kože.
  • Kombinuje se sa blagim pramenovima za dodatni volumen i dimenziju.

3. Biserno plava

  • Hladna nijansa koja osvježava ten i maskira žute tonove.
  • Preporučuje se ženama sa svijetlijom kožom i plavim ili zelenim očima.
  • Idealna za kombinovanje sa šminkom nježnijih tonova 

4. Topla medna

  • Srednje topla nijansa koja djeluje prirodno i nežno.
  • Laskava za dame koje žele mekši, sunčani izgled.
  • Odlično prikriva sive vlasi, a ne djeluje oštro ili starije.

5. Svijetli pramenovi ili balejaž

  • Suptilni prelazi i pramenovi vizuelno otvaraju lice i dodaju mladolikost.
  • Daju kosi dubinu i teksturu.
  • Idealno za žene koje žele osvježenje bez potpunog farbanja cijele kose.

Boje koje je bolje izbjegavati posle 50.

  • Previše crna ili jako tamna kosa može vizuelno dodati godine.
  • Pretamne ili hladne nijanse bez toplih tonova mogu lice učiniti umornim.
  • Previše žuti ili narandžasti tonovi farbe izgledaju neprirodno i postaravaju.

Savjeti frizera za savršenu boju posle 50.

  • Balans toplih i hladnih tonova – pravi miks čini da lice izgleda svježe.
  • Postepeno osvježavanje – manje je više: pramenovi ili balejaž daju prirodniji efekat od potpune promjene boje.
  • Održavanje sjaja – koristite šampone i maske za obojenu kosu, a toniranje jednom u nekoliko meseci čuva hladne i tople nijanse.
  • Prirodna sedina – prihvatite dio sedih vlasi, to može izgledati moderno i elegantno uz prave tonove.
  • Konsultacija sa stručnjakom – profesionalac može preporučiti nijansu koja najbolje pristaje vašem tenu, obliku lica i stilu.
Izvor: Shutterstock

Nemojte slijepo pratiti trend

Boja kose može napraviti čudo za izgled žene poslije 50. godi vizuelno podmlađuju, osvežavaju ten i vraćaju samopouzdanje. Umjesto da pratite trendove bez razmišljanja, birajte tonove koji komplimentiraju vašoj prirodnoj ljepoti i stilu. 

