Zaboravite pramenove, ovo je nova boja kose koju svi traže: Idealna za jesen, izgleda luksuzno i prirodno

Topla čokoladna brineta je nova hit boja kose za jesen – daje glamur, zdrav sjaj i prirodan izgled koji obožavaju svjetske zvijezde.

Izvor: Shuterstock

Sa dolaskom hladnijih dana i promjenom sezone, već tradicionalno biramo tamnije, bogatije boje kose. Sunčani pramenovi polako postaju uspomena na lijeto, a svjetlije nijanse zamjenjuju dublji tonovi koji donose luksuzan i topao izgled. Upravo zato sve više žena bira novu hit nijansu - toplu čokoladnu brinetu, poznatu i pod engleskim nazivom molten brunette.

Ova boja kombinuje tamnije nijanse smeđe sa intenzivnim sjajem, pa kosa izgleda kao da se preliva pod svjetlom - glatka, sjajna i njegovana, gotovo poput "staklaste kose" (glass hair trend koji obožavaju svjetske zvijezde).

Za razliku od pramenova i nijansiranja, "topla čokoladna brineta" podrazumijeva jednoličnu, punu boju bez kontrasta, a efekat glamura postiže se visokim sjajem. Izgleda sofisticirano, ali prirodno, kao da ste se upravo vratili iz luksuznog salona.

Zvijezde poput Mie Got, Kaije Džerber i Lili Kolins već su prigrlile ovaj trend, pa ne čudi što je postao pravi hit na društvenim mrežama.

Ako su vam pepeljaste nijanse prehladne, a plavi tonovi previše zahtjevni, "topla čokoladna brineta" je idealan izbor jer dodaje glamur, a istovremeno djeluje prirodno i elegantno.