Zašto slavne dame od 50+ biraju neobičnu boju kose? Evo šta da kažete frizeru za šik frizuru

I sijeda kosa može da bude šik - evo kako

Izvor: Shutterstock/lev radin

Ove jeseni, prirodna i naglašena tehnika farbanja se vraća - plemenita sijeda kosa je omiljena tehnika bojenja kose među holivudskim zvezdama i već je zaslužila titulu "najšik" za žene koje se mire sa svojom sijedom kosom i žele da imaju moderan i samouvjeren izgled, piše Woman&Home. Reč je o "greige lights" - nijansi između sive i bež.

Ako su ranije tople nijanse, od bakarne do čokoladne, dominirale trendovima ljepote, sada prirodnost dolazi do izražaja. Plemenita sjeda kosa ne maskira prirodne promjene, već ih čini glavnom prednošću.

Šta je greige lights?

Ime potiče od kombinacije dvije reči - "siva" i "bež" ili "grey" i "beige" - koje daju "greige". Ovo je meko preplitanje svijetlih i toplih tonova u prirodnu sijedu kosu, što joj dodaje sjaj i volumen. Ova tehnika ne skriva, već naglašava prirodnu sijedu kosu, stvara osjećaj njegovanosti i laganog šika. Čini sliku sofisticiranom i modernom, bez pretjeranog kontrasta. Zaista, "grejž lajts" ima mekan, prirodan i istovremeno luksuzan izgled.

Za koga je ova tehnika pogodna?

Za žene koje već imaju sijedu kosu, ali ne žele da je potpuno prikriju.

Za one koji žele da dodaju volumen, "meki sjaj“ i svježinu svojoj kosi.

Za one koji vole prirodnost i ne žele stalno da ažuriraju boju u salonu.

Primjeri poznatih ličnosti dokazuju da ova tehnika izgleda podjednako impresivno i na kratkim piksijima i na dugim talasastim pramenovima. Među njenim obožavateljkama su Sara Džesika Parker, Šeron Stoun, Meril Strip i Šarliz Teron.

Kako pravilno reći frizeru?

Ne tražite "samo pramenove“ - suština sivosivih pramenova je u slojevitom i nježnom farbanju.

Bolje je tražiti:

kombinovano toniranje i posvjetljivanje

glatko zamućivanje nijansi

miješanje bež, sive i svijetlo plave boje.

Ključna riječ ovde je "višetonalnost“ - to nije jedna boja, već harmonično preplitanje nijansi.

Kako se brinuti o boji

Za razliku od klasičnih pramenova, sivosivi pramenovi zahtijevaju manje pažnje. Možete ići u salon jednom u 10-12 nedjelja, samo povremeno osvježavajući ton.

Kućna njega uključuje:

ljubičasti šampon - neutrališe žutilo i dodaje sjaj sijedoj kosi

hidratantni regenerator - sijeda kosa je obično suvlja, tako da je vlažnost od ključne važnosti

maska za obojenu kosu jednom u 2 nedjelje - za obnavljanje i sjaj

lagano ulje ili serum da biste izbjegli beživotnost i dodali sjaj.

Zašto je ovo trend broj jedan ove jeseni

Prirodno, a istovremeno i stiajliš.

To je izbor zvijezda: od Pamele Anderson do Sare Džesike Parker.

Traži minimum truda i daje maksimum rezultata, jer naglašava individualnost, a ne tjera vas da se borite protiv prirode.

Izvor: Shutterstock/ DFree

"Grejž lajts" dokazuje da sijeda kosa nije znak starosti, već simbol elegancije i samopouzdanja.

Dakle, ako ste se pitali da li da se riješite potpunog farbanja i date šansu svojoj "srebrnoj" kosi, ova jesen je pravo vrijeme. Izaberite sivo-bež boju i vaša kosa će zablistati na novi način.