Nar i zdravlje: Prirodni način da podržite organizam

Samo jedna čaša ovog napitka dnevno može da poboljša vaše metaboličko zdravlje, ističu stručnjaci.

Vjerovatno ste već čuli da je metaboličko zdravlje važno, ali šta to zapravo znači? Jednostavno rečeno, to je sposobnost vašeg tijela da pravilno obrađuje hranljive materije i održava ravnotežu ključnih sistema, kao što su nivo šećera u krvi, krvni pritisak i holesterol. Dobar metabolizam smanjuje rizik od hroničnih bolesti, uključujući dijabetes i kardiovaskularne probleme.

Vaše životne navike imaju ogroman uticaj na metaboličko zdravlje. Među brojnim namirnicama i pićima koja mogu da utiču na njega, jedno posebno odskače - sok od nara. Nutricionisti objašnjavaju zašto je upravo on najbolji izbor.

Bogat antioksidansima

Nar duguje svoju intenzivnu rubin crvenu boju, kao i mnoge svoje zdravstvene prednosti, visokom sadržaju antioksidanasa.

"Njegov sok je posebno bogat polifenolima, uključujući flavonoide poput antocijanina i elagične kiseline", objašnjava dijetetičarka Samanta DeVito za EatingWell.

Ovi antioksidansi djeluju kao zaštitnici tijela. Neutralizuju slobodne radikale koji bi inače izazvali oksidativni stres, oštetili ćelije i doprineli razvoju hroničnih bolesti i metaboličkih poremećaja.

U kombinaciji sa zdravim navikama, kao što su uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i kontrola stresa, hrana bogata antioksidansima pomaže u smanjenju upala i održavanju stabilnog nivoa šećera, holesterola i krvnog pritiska.

Dobro utiče na crevnu floru

Vaša crijeva ne služe samo za varenje hrane. Ona imaju važnu ulogu u regulaciji šećera u krvi, apetita i upala, što je direktno povezano s metaboličkim zdravljem.

Polifenoli iz soka od nara deluju kao prebiotici.

"Polifenoli iz soka od nara deluju kao prebiotici, hraneći korisne bakterije u crevima, koje zatim proizvode masne kiseline kratkog lanca, važne za smanjenje upala i zdrav metabolizam", objašnjava DeVito.

Neka istraživanja pokazuju da sok od nara može da poveća broj korisnih bakterija, dok smanjuje prisustvo manje poželjnih vrsta. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je potrebno više istraživanja na ovu temu.

"Zdrava crijevna mikrobiota pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi, smanjenju upala i održavanju normalnog holesterola, što su ključni faktori za prevenciju metaboličkih bolesti", kaže nutricionistkinja Ejveri Zenkер.

Može da pomogne u regulisanju šećera u krvi

Sposobnost tela da pravilno upravlja glukozom i održava stabilan nivo šećera u krvi ključna je za zdrav metabolizam. Prema mišljenju stručnjaka, sok od nara može da ima blagotvoran uticaj na nivo šećera. Jedna nedavna analiza više kliničkih studija pokazala je da redovno konzumiranje ovog soka može da dovede do blagih, ali značajnih poboljšanja u nivou glukoze, insulina i osetljivosti na insulin.

"Blagotvorno dejstvo polifenola na crevnu floru takođe doprinosi zdravijem nivou šećera i boljoj osetljivosti na insulin", dodaje Zenkер.

Uravnotežena crijevna mikrobiota pomaže stvaranje masnih kiselina kratkog lanca koje pozitivno utiču na apetit, glukozu i insulinski odgovor.

Doprinosi zdravlju srca

Srce i metabolizam su usko povezani. Zdravo srce omogućava dobru cirkulaciju, snabdevajući telo kiseonikom i hranljivim materijama. Zahvaljujući visokom sadržaju antioksidanasa, "unos nara povezan je sa sniženim krvnim pritiskom i boljom funkcijom krvnih sudova", kaže DeVito.

Neka istraživanja takođe ukazuju na blago poboljšanje nivoa holesterola - smanjenje LDL ("lošeg") i povećanje HDL ("dobrog") holesterola.

Spojevi koji se nalaze u soku od nara, poput tanina i flavonoida, proučavani su zbog svog potencijala da očuvaju elastičnost krvnih sudova i regulišu krvni pritisak. Takođe, dokazano je da smanjuju upale povezane sa aterosklerozom i bolestima srca. Iako su potrebna dalja istraživanja, stručnjaci se slažu da sok od nara može biti jednostavan način da dodatno podržite zdravlje srca i metabolizma.

Kako da dobijete najbolje od soka od nara?

Birajte 100 odsto čist sok, bez dodatog šećera.

"Dovoljno je da popijete 120-180 ml dnevno da biste iskoristili sve prednosti", savjetuje DeVito.

Isprobajte kao bezalkoholni koktel.

Pomiješajte sok od nara sa kiselom vodom s ukusom limete i nekoliko kapi svježeg soka od limete.

Dodajte ga u smuti.

Obezbijediće osvježavajuću crvenu boju i dodatnu dozu antioksidanasa.

Koristite ga u prelivima.

Savršen je dodatak marinadama kojima daje voćnu, blago kiselkastu notu.