6 prirodnih načina da vratite snagu i sjaj kosi: U kući imate sve što vam treba za jesenji detoks kože glave

Detoks kože glave na ovih 6 efikasnih, prirodnih načina vraća snagu i sjaj kosi.

Navikli smo da o tijelu pružamo detoksikaciju, ali rijetko razmišljamo da je i naš skalp živo tkivo kojem je potreban odmor i obnova. Svakog dana se na njemu skupljaju ostaci proizvoda za oblikovanje kose, prašina, znoj i sebum. Sve to spriječava kosu da diše i ostavlja je bez sjaja.

Detoksikacija skalpa pomaže u uklanjanju nečistoća, vraćanju ravnoteže i poboljšanju apsorpcije hranljivih materija iz maski i ulja. Ako želite da vratite vitalnost svojoj kosi, ovo su prirodni preparati za detoksikaciju.

Aloja vera – prirodna ishrana i zaštita kože glave

Sok od aloje vere bogat je vitaminima A, C i E, koji stimulišu obnavljanje ćelija i poboljšavaju mikrocirkulaciju. Pomaže u borbi protiv peruti, svraba i suvog vlasišta.

Nanesite svjež gel od aloe vere na vlasište i korijen, nježno masirajte i ostavite da djeluje sat vremena. Zatim operite kosu blagim šamponom. Rezultat će biti osjećaj čistoće i svježine, baš kao nakon tretmana u salonu.

Jabukovo sirće – vraća prirodni pH i sjaj

Jabukovo sirće je jedno od najpopularnijih sredstava za detoksikaciju kose. Neutrališe ostatke proizvoda za oblikovanje kose, uravnotežuje pH vrijednost i spriječava perut.

Nakon pranja kose, isperite je rastvorom od jednog dijela jabukovog sirćeta i tri dijela vode. Vaša kosa će postati mekana, sjajna i manje masna.

Soda bikarbona – dubinsko čišćenje kože glave

Ako vam se kosa brzo masti i gubi volumen, isprobajte blagi detoks sa sodom bikarbonom. Pomiješajte kašičicu sode bikarbone sa vodom da biste dobili pastu i nježno masirajte kožu glave 1-2 minuta. Soda bikarbona će ukloniti preostali sebum i nečistoće bez oštećenja strukture kose. Obavezno nakon toga koristite hidratantni šampon ili masku.

Med je prirodni antiseptik

Med ne samo da hrani kosu već i nježno čisti kožu glave. Rastvorite kašiku meda u maloj količini tople vode i nanesite smjesu na kožu glave i kosu. Ostavite da djeluje 1-2 sata. Maska od meda hidrira, jača i dodaje zdrav sjaj vašoj kosi. Isperite toplom vodom i blagim šamponom.

Limun i krastavac – osvežava i uklanja masnoće

Kombinacija soka od limuna i krastavca je savršena za masnu kožu glave. Limun čisti i tonira, dok krastavac omekšava i hidrira. Pomiješajte sokove u jednakim dijelovima, nanesite na kožu glave i ostavite da djeluje 20-30 minuta. Ovaj prirodni tonik osvježava, bori se protiv masnoće i vraća ravnotežu koži glave.

Unutrašnja detoksikacija: Ishrana koju vaša kosa voli

Nijedna rutina njege kose nije potpuna bez unutrašnjeg čišćenja. Uravnotežena ishrana je temelj zdravog skalpa. Uključite hranu bogatu vitaminom C (pomorandže, ogrozde, zeleno povrće), cinkom (sjemenke bundeve, kikiriki) i omega-3 masnim kiselinama (orasi, laneno sjeme). Pijte puno vode - najmanje 2,5 litara dnevno - kako biste pomogli u ispiranju toksina i hidrirali kosu iznutra.

