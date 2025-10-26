Frizura "Birkinski prakas" zaludjela je svijet, a savršena je i bez puno truda

Nova opsesija među trendseterkama — birkinski prasak frizura u stilu Džejn Birkin osvaja svijet! Otkrij zašto je ovaj francuski stil idealan za svaku priliku i kako da ga nosiš bez mnogo truda.

U posljednjih nekoliko mjeseci, kod frizera u Srbiji vlada prava pomama za tzv. "birkinskim praskom", frizurom koja je postala apsolutni hit među ženama svih uzrasta.

Ova frizura kombinuje šiške koje savršeno pristaju svima sa stepenastim, talasastim slojevima kose, pružajući volumen i pokretljivost čak i bez svakodnevnog stilizovanja.

Tehnika šišanja je pažljivo osmišljena tako da kosa prirodno pada u talase, a stepenasti slojevi osiguravaju da frizura zadrži oblik i nakon pranja ili sušenja.

Bilo da je kosa ravna ili blago talasasta, efekat je isti – frizura koja izgleda profesionalno i oblikovano, bez potrebe za dodatnim trudom svakog jutra.

Šiške su blago razdijeljene i prilagodljive obliku lica, dajući svakoj ženi mladalački i svež izgled, dok talasasti slojevi dodaju dinamiku i eleganciju.

Ovaj stil je postao toliko popularan da mnogi saloni beleže potpunu popunjenost termina, jer svaka žena želi da upravo njen izgled prati ovaj trend.

