Apsolutni su trend i za jesen 2025: 3 boje odjeće koje izdužuju figuru

Želite da izgledate vitkije? Otkrijte 3 boje odjeće koje vizuelno izdužuju figuru i koje su savršeno u trendu za jesen 2025 – moderne žene ih obožavaju.

Svaka od nas ima paletu boja odjeće koju najradije nosi. Biramo ih uz ten, boju kose, očiju, karakter i prilagođavamo ih trendovima aktuelne sezone. Jer, činjenica je, boje zaista utiču na izgled.

Neke nas podmlađuju, druge nam ističu sve nesavršenosti, a treće su prosto neutralne. Ove jeseni imamo dobre vijesti, trend čine tri boje koje svakako laskaju našim figurama. One daju definiciju, izdužuju nam figuru, a to je krajnji efekat koje sve priželjkujemo.

Kako boje odjeće utiču na naš izgled?

Bez obzira da li govorite o boji pločica za kupatilo, apstraktnoj umjetnosti ili garderobi, jedno pravilo ostaje isto: tamne boje čine stvari manjim, a svijetle boje ih ističu. Šta ovo znači za vas? Odeća svijetlih boja (bela, krem, slonovača, žuta) će privući poglede i istaći područje koje pokriva. S druge strane, tamna odeća (crna, tamnoplava, šumsko zelena) će umanjiti izgled svega što pokriva. Ovo načelno pravilo omogućava da boje koristimo pametno. Recimo, ako želite da stanjite struk i bokove, a istaknete grudi, jasno je da ćete nositi svetlu majicu u kontrastu sa tamnim pantalomana visokog struka.

Boje odjeće koje daju definiciju i ističu figuru

Klasične boje, koje uključuju crnu i sivu, vizuelno nas čine vitkijim, utvrdili smo. Crna se smatra elegantnom bojom i ona je vanvremenska, ali! Ovo je boja koja nije baš idealan izbor za žene u zrelim godinama. Ističe podočnjake, nepravilnosti tena, čini nas umornijom.

Žena bira odeću

Svijetlo siva boja

Neutralna siva boja je pogodna za sve one koji, iz svojih razloga, ne žele da nose crno previše često. Ne odvlači pažnju sa lica, a vizuelno vas izdužuje. Pripazite samo na jedno: ova boja može izgledati dosadno. Zato, igrajte se teksturama, volumenom odeće ili jednostavno ubacite modne dodatke u živim bojama.

Tamno zelena

Sve hladne nijanse, poput kraljevsko plave, ljubičaste i trava zelene, u stanju su da izuže figuru i odlično stoje svim plus size djevojkama. Ove sezone je posebno popularna tamnozelena boja koja takođe ima taj efekat da definiše figuru.

Braon boja

Braon odjeća nije posebno popularna, ali ove sezone je ponovo nosimo, jer izgleda luksuzno i promišljeno. Tamno braon odeća je odličan kontrast ostalim bojama koje koristimo i može da nam pomogne da prigušimo njihovu jačinu i smanjimo im volumen. Odličan izbor su kaputi u tamno braon boji.

