Bob frizure dominiraju ove godine: Elegantne i lake za održavanje, a evo koje varijante su najtraženije

Otkrivamo najpopularnije stilove – od mob boba do talijanskog boba koje biraju slavne i modni entuzijasti.

Bob frizure i dalje su hit i ove godine, a njihova raznovrsnost omogućava da svako pronađe stil po svojoj mjeri. Ovaj kroj kose i dalje privlači pažnju, kako među poznatim ličnostima poput Hejli Biber, Sijare, Lori Harvi i Else Hosk, tako i među ljubiteljima mode i trendova širom sveta. Bob je svjež, elegantan, praktičan, negovan i pomalo odvažan – sve u jednom.

U nastavku otkrivamo najtraženije varijante bob frizure za 2025. godinu prema internet pretraživanjima.

Mob bob

Mob bob je inspirisan estetikom „mafijaških žena“ koja je popularizovana na TikToku. Ovaj stil donosi pokret, volumen i drskost, ali u kraćoj verziji. Frizerka i edukatorka Fej Redfern ističe da su ključni elementi ovog stila punoća vrhova i volumen prilikom feniranja, što stvara zabavan i zaobljen izgled. Fluidnost i oblikovanje vrhova čine ovu frizuru dinamičnom i modernom.

Dad bob

Dad bob je retro varijanta, inspirisana "tatinom" frizurom, slično popularnim dad patikama i trapericama. Duža verzija klasičnog boba, dad bob daje ozbiljniji i zreliji izgled. Njegova dužina se kreće između brade i ključne kosti, dok volumen i opuštenost stvaraju nostalgičan šarm 90-ih.

Mikro bob

Mikro bob je izrazito kratka frizura, sa linijom koja prati jagodičnu kost. Ovaj stil naglašava jagodice i stvara sofisticiran i moderan izgled. Kraće, precizne frizure poput mikro boba potvrđuju kako se trendovi stalno mijenjaju i prilagođavaju savremenim stilovima.

Bubble bob

Bubble bob dobio je ime po obliku nalik mehuriću. Ovaj stil karakteriše prozračan, lebdeći izgled sa zaobljenim krajevima ispod brade. Kraći oblik omogućava simetričan i zabavan izgled, dok bubble bob dodaje ženstvenost i eleganciju svakom stilu.

Box bob

Box bob je moderna verzija klasičnog boba sa čistim linijama, tupim krajevima i oštrom, uglađenom siluetom. Frizura je ravna, horizontalna i bez slojeva, što doprinosi njenoj preciznosti i snažnom vizuelnom utisku. Box bob se lako prilagođava različitim teksturama kose, a dodavanje šiški može stvoriti dodatnu dimenziju i mekoću.

Italijanski bob

Italijanski bob je glamurozna varijanta koja postaje sve popularnija među poznatim ličnostima poput Zendaje i Simone Tabasko. Ovaj stil ima luksuznu, glatku teksturu, često sa dodatnim centimetrima dužine, što ga čini svestranim i pogodnim za različite stilizacije. Talijanski bob naglašava sofisticiran i elegantan izgled, tipičan za italijanski filmski i modni stil.

