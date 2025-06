5 hit frizura koje se same oblikuju: Savršene za plažu, ali i za romantičnu večeru i festival

Savršenih 5 trendi frizura za ljeto koje se same oblikuju.

Izvor: Shutterstock

Ljeto je pred vratima, temperature rastu, a vi želite da izgledate fenomenalno uz što manje vremena provedenog pred ogledalom? Ako je tako, modernefrizure osvajaju jednostavnošću, ali i sofisticiranošću - jer kada ste na moru, želite, kao i svi, da kosa izgleda prirodno, ali i moderno.

Bez obzira na to da li si ljubiteljka kratke kose, dužine do struka ili si zaljubljenica u wet look, evo 5 frizura koje će ovog ljeta biti hit – na plaži, ali i večerima pod zvijezdama i svim ljetnim avanturama!

Prirodne lokne - što su više divlje, to bolje

More + sunce = savršeni plažni talasi ili beach waves! Ove sezone, zaboravie na pegle i figaro. Pustite da vaše lokne pričaju svoju priču, u svom najprirodnijem izdanju. Sprejevi za teksturu ili lagani preparati za volumen pomoći će vam da definišete talase, a ako ste dovoljno hrabri - dodajte i šiške! One daju cijelom izgledu šik efekat, retro vajb i neodoljivu notu šezdesetih. Divlje, autentično, slobodno - baš kao ljeto koje priželjkujemo.

XXL dužine - za boho kraljice plaže

I dok često ljeti skraćujemo kosu, duga kosa i dalje vlada! Pogotovo ako nosi onaj surferski talasasti efekat, ili savršeno ravne “glass hair” dužine. Šiške skrivaju pogled i dodaju dozu misterije, dok su korak dalje pletenice. Nije za svakoga, ali ako volite dramu – ovo je taj momenat!

Curve Cut ili 100 slojeva

Inspirisana legendarnom frizurom Dženifer Aniston iz serije "Prijatelji", Curve Cut je apsolutni favorit leta! Savršena za isticanje crta lica, a naročito laskava za izraženije jagodice i vilicu. Frizura se pravi po mjeri, pramen po pramen, s pažljivo oblikovanim krajevima uvijenim ka unutra. Rezultat? Kosa koja grli lice na najženstveniji način i donosi nježnost svakom pokretu glave. Idealna za sve koje žele stil bez previše truda.

Talasasti bob

Bob frizura nikada ne izlazi iz mode, ali ovog ljeta nosi se s dozom nonšalantnosti. Zaboravite na savršeno ispeglan, uredan bob. Odlučite se za razigrane talase, blagu asimetriju i dužinu tik ispod uha. Šta je najbolje? Ova frizura ne zahtijeva stilizovanje! Samo malo morske soli u spreju i spremni ste za izlazak. Najbolji bob ovog ljeta je onaj koji dopušta igru - s dužinom, teksturom i stavom.

Upravo izašla iz vode/ bazena efekat

Izvor: Shutterstock

Večernji izlazak na moru? Nema potrebe da sušite kosu - ovog ljeta, wet look prelazi na viši nivo. Efekat mokre kose je apsolutni hit na revijama. Mokra kosa je seksi i praktična!

Ljeto je u znaku je slobode, pokreta i prirodne teksture. Zaboravite na komplikovane frizure koje zahtijevaju sate pred ogledalom. Birajte šišanje koje vam daje moć da zablistate u samo nekoliko poteza - bilo da ste na plaži, u restoranu uz zalazak sunca ili na ljetnom festivalu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:55 Balejaž za plavuše Izvor: moniquemcmahoncolour/instagram Izvor: moniquemcmahoncolour/instagram

(Ultra.ba/MONDO)