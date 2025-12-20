logo
Honda primorana da obustavi proizvodnju: Pogoni japanskog proizvođača staju - a razlog vam je dobro poznat

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Zbog nove nestašice čipova, Honda privremeno obustavlja proizvodnju u Japanu i Kini.

Honda je zbog nestašice čipova prinuđena da obustavi proizvodnju u Japanu i Kini Izvor: The Bold Bureau / Shutterstock.com

Ako ste pomislili da su nestašice čipova u auto-industriji stvar prošlosti, najnoviji potezi Honde će vas brzo razuveriti. Usljed nedovoljne količine čipova na zalihama, japanski proizvođač je donio tešku odluku da obustavi proizvodnju u Japanu 5. i 6. januara, ali i da zatvori sva tri pogona kompanije Guangqi Honda Automobile u Kini u periodu od 29. decembra do 2. januara.

Ova nezavidna situacija u kojoj se Honda zatekla je direktna posljedica nedavnog geopolitičkog posredničkog rata u Holandiji. U oktobru je holandska vlada, pod pritiskom administracije Donalda Trampa, preuzela kontrolu nad kineskim proizvođačem čipova Nexperia. Ova kompanija, koja posluje u Holandiji, proizvodi jeftinije čipove koji se koriste u automobilima, kućnim aparatima i drugoj tehnologiji.

Zvanično objašnjenje holandske vlade bilo je da Nexperia ima "ozbiljne nedostatke u upravljanju". Kao razlog je navedena bojazan da bi kineski većinski vlasnik, Wingtech, mogao da izmjesti ključnu tehnologiju iz Evrope. Međutim, New York Times je kasnije izvijestio da je holandska vlada za te planove znala još od 2019. godine.

Bez obzira na to, Kina je uzvratila blokiranjem izvoza čipova koje proizvodi Nexperia. Nakon "konstruktivnih razgovora", Holandija je na kraju suspendovala svoju intervenciju. Kina je potom ublažila, ali ne i u potpunosti ukinula svoja ograničenja kroz izuzetke u kontroli izvoza. Ovo nesigurno rješenje ipak nije bilo dovoljno da se lanci snabdijevanja u potpunosti oporave.

Honda je u početku očekivala da će se proizvodnja vratiti u normalu krajem novembra. Od toga, očigledno, nema ništa.

"Niko u auto-industriji se nije pripremio za geopolitičke poremećaje", rekao je u novembru za Reuters Ambrouz Konroj, izvršni direktor kompanije Seraph Consulting. "I još uvijek nisu spremni."

