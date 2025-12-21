logo
MONDO Jezikolovac, specijalno izdanje: O riječima govore oni kojima se riječima bave (Video)

MONDO Jezikolovac, specijalno izdanje: O riječima govore oni kojima se riječima bave (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Ove nedjelje donosimo jedan malo drugačiji Jezikolovac.

Jezikolovac Izvor: Slaven Petković - Mondo

U okviru našeg decembarskog specijala o riječima koje su obilježile ovu godinu razgovarali smo sa onima koji od riječi (i za riječi!) žive.

Za MONDO govore književnik Berislav Blagojević, bibliotekarka Aleksandra Glišić i direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljilja Petrović Zečić.

Pogledajte video i u komentarima nam pišite koja vam se riječ najviše dopala i imate li svoj prijedlog.

Sve epizode MONDO Jezikolovca čekaju vas na ovom linku.

Mondo jezikolovac Aleksandra Savić riječ godine kako se kaže

